Vela d'epoca, seconda edizione delle "Regate delle Isole" di Imperia, i vincitori

Classe Libera e Gran Crociera, Vele d’Epoca e Classiche, imbarcazioni IRC e ORC per 2 e per tutti, Mini 6.50. Le premesse ci sono tutte affinchè “Regate delle Isole”, organizzate dall’11 al 13 settembre 2025 dal Porto Maurizio Yacht Club di Imperia (www.pmyc.it), in collaborazione con il Circolo Velico Capo Verde e la classe italiana Mini 650, diventi presto una classica del Mediterraneo. Gli scafi partecipanti possono decidere quale percorso scegliere in base all’equipaggio, alla tipologia di imbarcazione e al desiderio di spingersi in mare aperto. Non solo. “Deve essere innanzitutto una grande festa di fine stagione”, ha ricordato Alessio Marziano presidente del Porto Maurizio Yacht Club. “Quest’anno il percorso è stato modificato a causa del meteo sfavorevole. La flotta ha navigato da Imperia verso l’isola del Tino piuttosto che in Giraglia.

Pur mantenendo le medesime distanze in miglia, in futuro potremmo ripetere questa scelta oppure spingerci fino alle Porquerolles e le Îles de Lérins, lasciando immutata la regata Imperia-Gallinara-Imperia per i Classe Libera, alla portata di tutti. Rifacendoci al nome della manifestazione potremmo considerarle Le Regate delle Isole … variabili!”. Per unire mare e territorio è stata organizzata anche una visita guidata allo splendido Borgo Parasio in collaborazione con l’omonimo Circolo. L’evento, già presente nei calendari AIVE e UVAI, si è svolto con la disponibilità del Marina di Imperia ed il patrocinio della Città di Imperia, Regione Liguria ed è riconosciuto evento ufficiale di Liguria 2025 Regione Europea dello Sport. Estremamente gradita dai partecipanti la presenza dell’Amaro Bepi Tosolini e lo Spumante 9.5.8 Santero millesimato. Un particolare ringraziamento a Confindustria Imperia che con la sezione nautica YachtNet ha creduto e sostenuto questo evento.

All’interno delle Regate delle Isole i Mini 6.50 disputavano la “Imperia Mini Solo” sul percorso Imperia-Isola del Tino-Portofino-Imperia, vinta dalla trentenne velista romana Giulia Farnetani su La Fripouille, costruita dal cantiere bretone IDB Marine nel 2022. A seguire i Mini 6.50 Viper del 2014 di Matteo Bogliolo e Sikania del 2024 di Davide Foti. Dalla fine degli anni Settanta si calcola che siano stati varati oltre 1100 Mini. Dopo i primi esemplari in legno ha prevalso la vetroresina, anche se recentemente sono stati condotti alcuni esperimenti di costruzione in fibra di lino o basalto. Navigano sui Mini velisti da 19 a 70 anni, come il chirurgo milanese Sandro Luzzati proprietario di Ileus VI (678) di base a Genova, velista da circa 65 anni, piazzatosi al quinto posto. Gi altri Mini che hanno completato il percorso sono stati Morgane, L’Alcyon e Stered Lostek. La navigazione viene condotta secondo un preciso regolamento. Ammessi a bordo l’Epirb, l’AIS, il VHF e il GPS non cartografico, che dunque viene utilizzato solo per riportare sulle carte nautiche la propria posizione. Vietata la radio SSB, Internet e il cellulare, consegnato al Comitato Organizzatore prima della partenza. Tutti imbarcano il dispositivo di rilevamento satellitare per potere seguire da terra l’andamento della regata.

Tra gli oltre 50 iscritti alle “Regate delle Isole” hanno partecipato anche le vele d’epoca e classiche. Gradito ritorno alle competizioni per lo yawl bermudiano Aleph, un Abeking & Rasmussen del 1951 già protagonista in passato di quattro traversate atlantiche. Sandra è la costruzione numero 187 del cantiere ligure Sangermani, Ojalà II uno Sparkman & Stephens del 1973, Blue Shadow uno storico Alpa 11.50 del 1982 e Triboulet, un Ron Holland del 1985, è il primo di 28 esemplari del modello noto come Swan 43. Lo sloop Penelope del 1965 rappresentava lo Sport Velico della Marina Militare, istituito nel 1935. Proprio per celebrare l’importante anniversario, il Porto Maurizio Yacht Club ha consegnato una targa celebrativa al Capitano di Corvetta Alessandro Carpitella. Alcune di queste imbarcazioni erano iscritte alla Flotta 'Yacht Classic RH', sodalizio coordinato da Riccardo Ghidella. “Quest’anno”, ha dichiarato, “è la terza volta che partecipiamo a un evento dove sono presenti anche scafi classici. Il nostro obiettivo è quello di coinvolgere gli armatori e gli equipaggi che si riconoscono nei valori dell’azione sociale in particolare verso i giovani, affinché appassionandoli alla vela possano sviluppare professionalità nella nautica e trovare sbocchi occupazionali”.