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Vela: epoca, a Sanremo le Grandi Regate Internazionali dal 21 al 23 maggio, c'è anche il Moro di Venezia

Vela: epoca, a Sanremo le Grandi Regate Internazionali dal 21 al 23 maggio, c'è anche il Moro di Venezia
22 aprile 2026 | 09.35
Redazione Adnkronos
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L’eleganza senza tempo coniugata con la storia dello yachting, il fascino delle vele d’epoca e la presenza di barche ed equipaggi provenienti da diverse nazioni. Uno spettacolo a cielo aperto accessibile a chiunque desideri scoprire da vicino il mondo delle regate dedicate alla marineria classica. Tutto questo nel Porto Vecchio di Sanremo da giovedì 21 a sabato 23 maggio 2026 in occasione della seconda edizione delle Grandi Regate Internazionali. L’evento è organizzato dallo Yacht Club Sanremo (www.yachtclubsanremo.it), presieduto dal velaio-velista Beppe Zaoli, la FIV (Federazione Italiana Vela), il CIM (Comitato Internazionale del Mediterraneo) e l’AIVE (Associazione Italiana Vele d’Epoca). Attesi oltre 40 scafi, comprese le imbarcazioni Sangermani nell’anno in cui lo storico cantiere, con sede a Lavagna dal 1946, compie 130 anni dalla nascita.Tra le barche presenti anche il primo Moro di Venezia. Verrà anche allestita una mostra tematica aperta al pubblico.

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La manifestazione comprende la consolidata sfida gastronomica “Vela & Sapori”, giunta alla quattordicesima edizione. “Le Grandi Regate Internazionali saranno una festa dello sport, della cultura nautica e dell’incontro tra equipaggi di varie nazionalità”, ha dichiarato Umberto Zocca, Commodoro dello Yacht Club Sanremo, “nell’anno in cui diverse realtà ultracentenarie continuano a dimostrare grande vitalità. Il CIM, il Comitato Internazionale del Mediterraneo che sovrintende alle regate di vele d’epoca, nel 2026 compie infatti 100 anni e ha da poco insediato una presidenza tutta italiana. Il nostro Yacht Club Sanremo ne festeggia 106 e il Cantiere Sangermani raggiunge l’invidiabile traguardo dei 130 anni, prerogativa di pochi cantieri al mondo ancora saldamente ancorati al settore delle barche storiche”.

La flotta delle Grandi Regate Internazionali e Raduno Sangermani verrà suddivisa nei seguenti raggruppamenti: Big Boat, Yacht Epoca, Yacht Classici, Classic IOR, Open (con Certificato ORC), Sangermani. Previsto l’ormeggio gratuito nel Porto Vecchio di Sanremo dal 15 maggio al 1° giugno. Tra giovedì 21 e sabato 23 maggio si svolgeranno tre regate. Parteciperanno anche le unità a vela appartenenti alla flotta storica della Marina Militare, armatrice di ben 16 imbarcazioni in legno varate tra il 1858 e il 1986, da sempre impiegate per l’addestramento velico degli allievi. Tra queste i Sangermani Stella Polare del 1965, Chaplin del 1974 e Artica II del 1956, che quest’anno festeggerà 70 anni dal varo e dalla vittoria conseguita alla storica regata Torbay-Lisbona, oltre a Penelope del 1965 con l’equipaggio della Sezione Velica della Marina Militare della Spezia.

Tra gli altri Sangermani già iscritti Eugenia V (1968), il 25 metri Masa Yume (1983), il 30 metri Julie Mother (1978), Sandra (1972), Huna II (1967), la cinquantenne Oliria e la sessantenne Paulena, Samurai (1962), Chin Blu III (1965) e Gitana IV (1962), varata all’epoca per il Barone Edmond de Rothschild. Parteciperà anche il Sangermani a motore Secondo Pensiero del 1988, concepito ispirandosi agli eleganti yacht degli anni Trenta. Ben 112 anni di vita sul mare per il cutter aurico Gaudeamus del 1914, impiegato nel 1962 per la fuga via mare di una famiglia tedesca dalla Germania Orientale a quella Occidentale. Presenti a Sanremo lo splendido Fife Mariella (1938), autore di oltre 20 traversate atlantiche, Il Moro di Venezia I, Resolute Salmon e Bonnie, tutte e tre in festa per i loro primi 50 anni di vita sul mare, l’argentina Matrero (1970), lo Sparkman & Stephens Sagittarius del 1971 e Crivizza del 1966, anch’essa neo-sessantenne.

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Vela Grandi Regate Internazionali Yacht Club Sanremo Sangermani Moro di Venezia Porto Vecchio
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