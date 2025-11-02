circle x black
Verona-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla

Veneti ancora senza vittorie, nerazzurri inseguono la vetta

Chivu
Chivu
02 novembre 2025 | 07.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Verona ospita l'Inter oggi, domenica 2 novembre, nel match che alle 12.30 - in diretta tv e streaming - apre il programma domenicale della decima giornata. I veneti, con 5 punti, sono ancora alla ricerca della prima vittoria nel torneo. I nerazzurri inseguono il successo per continuare a inseguire la vetta della classifica.

Le probabili formazioni

VERONA - (3-5-2) - Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Valentini; Belghali, Bernede, Gagliardini, Niasse, Frese; Giovane, Orban. All. Zanetti

INTER - (3-5-2) - Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Bonny. All. Chivu.

La partita in tv e streaming

Verona-Inter verrà trasmessa in diretta esclusiva da Dazn con calcio d'inizio alle 12.30. Partita visibile anche in streaming sull'app di Dazn.

