Vlahovic sbaglia un gol con la Next Gen, critiche dai tifosi della Juventus

L'attaccante serbo è sempre più lontano da Torino

Dusan Vlahovic - Ipa/Fotogramma
Dusan Vlahovic - Ipa/Fotogramma
13 agosto 2025 | 20.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dusan Vlahovic e la Juventus sono sempre più lontani. L'attaccante serbo ha giocato oggi, mercoledì 13 agosto, nell'amichevole 'in famiglia' contro la Juventus Next Gen all'Allianz Stadium, segnando anche nel 2-0 con cui si è chiusa la sfida. Ma la rete non è bastata per evitargli le 'solite' critiche. Su X infatti è diventato virale il video di un gol mangiato dal serbo, che solo davanti al portiere avversario ha sbagliato goffamente il tap-in.

Vlahovic era riuscito a prendere bene spazio a centro area, resistendo all'attacco di un difensore e trovandosi smarcato al momento del cross del compagno. Quando però è arrivato il pallone, il serbo ha sbagliato completamente la conclusione, spedendo alle stelle da pochi passi, forse disturbato dall'uscita del portiere.

E così su X sono ripartite le critiche, che lo avevano travolto anche dopo l'amichevole con il Borussia Dortmund. "Lui è di un altro livello, perché sbagliare era molto più difficile che segnare", ha scritto un tifoso su X. "Vlahovic è stato il peggior acquisto della storia del calcio", la visione, drastica, di un altro utente, a cui fa eco un "lo fa apposta, altrimenti non si spiega", e un altro "questo giocatore non può essere reale".

