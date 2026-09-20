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Roma, infortunio per Wesley, salta la Nazionale: cosa è successo

L'esterno brasiliano ha accusato il problema alla coscia destra dopo la gara con l'Inter all'Olimpico

Wesley - Ipa
Wesley - Ipa
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20 settembre 2026 | 12.29
Emanuele Rizzi
LETTURA: 1 minuti

L'esterno brasiliano della Roma Wesley ha accusato un "risentimento alla coscia destra" dopo la partita con l'Inter, pareggiata 2-2 all'Olimpico e non andrà in ritiro con la Nazionale verdeoro di Carlo Ancelotti ma resterà nella Capitale per recuperare in vista dei prossimi impegni della squadra di Gasperini.

La Federazione brasiliana ha ufficializzato l’esclusione del giallorosso dalla lista dei convocati e al suo posto è stato chiamato Vanderson, laterale del Monaco. Saranno i prossimi giorni a chiarire l’entità del risentimento e i tempi necessari per il completo recupero del laterale brasiliano.

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Calcio Risentimento Coscia destra
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