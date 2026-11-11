Sara Errani e Jasmine Paolini conquistano per la prima volta la semifinale delle Wta Finals grazie a una splendida rimonta contro Cristina Bucsa e Nicole Melichar-Martinez. Dopo aver perso il primo set 6-3, le azzurre cambiano marcia, imponendosi con il punteggio di 6-2, 10-7 al termine di un'ora e 30 minuti di gioco. Per Errani e Paolini si tratta della sesta vittoria consecutiva (prima avevano vinto il torneo Wta 500 di Tokyo), un risultato che conferma il grande momento di forma delle due azzurre. Come già accaduto all'esordio contro Katerina Siniakova e Taylor Townsend, anche questa volta la partita è iniziata in salita. Bucsa e Melichar-Martinez hanno conquistato il primo parziale in poco più di mezz'ora, ma la reazione italiana non si è fatta attendere.

Nel secondo set Sara e Jasmine hanno preso in mano il controllo del gioco, dominando gli scambi e lasciando appena due game alle avversarie. Nel super tie-break decisivo, le azzurre sono partite fortissimo, conquistando sette punti consecutivi e portandosi sul 7-1. Le avversarie hanno provato a rientrare in partita recuperando due mini-break, ma Errani e Paolini hanno mantenuto la lucidità necessaria per chiudere al terzo match point.

Prima volta in semifinale: azzurre prime nel girone

Il successo contro Bucsa e Melichar-Martinez ha un valore speciale anche per la storia della coppia italiana. Nelle precedenti partecipazioni alle Wta Finals, nel 2024 e nel 2025, Errani e Paolini non erano mai riuscite a superare la fase a gironi. Questa volta, invece, il percorso è stato perfetto e ha garantito loro l'accesso alle semifinali con il primo posto nel gruppo.

L'appuntamento è fissato per sabato, quando le azzurre affronteranno la coppia seconda classificata del Gruppo 1. Prima ci sarà comunque da disputare l'ultimo incontro del round robin contro Demi Schuurs ed Ellen Perez, ma la sfida non avrà conseguenze sulla qualificazione. La coppia numero 7 della Race è infatti già eliminata dopo aver incassato due sconfitte. Per Errani e Paolini sarà dunque un'occasione per arrivare alla semifinale con ulteriore fiducia e continuare a inseguire un traguardo ancora più prestigioso.