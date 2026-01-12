circle x black
Cerca nel sito
 

Yamal, 'imprevisto' social: parte la diretta e riprende Szczesny mentre fuma

Dopo la vittoria della Supercoppa spagnola contro il Real Madrid, l'asso blaugrana ha dato il via a una 'live' con imprevisto

Yamal, 'imprevisto' social: parte la diretta e riprende Szczesny mentre fuma
12 gennaio 2026 | 20.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Il Barcellona festeggia dopo il successo in Supercoppa Spagnola contro il Real Madrid, a Gedda. E durante i festeggiamenti, spunta un imprevisto per colpa di... Lamine Yamal. Il fuoriclasse spagnolo ha mostrato, come spesso accade nell'era dei social network, i festeggiamenti della squadra sul proprio profilo Instagram. Come? Con una diretta dagli spogliatoi, salutando i tifosi e rispondendo ad alcune domande sul trionfo. Mentre stava riprendendo i compagni di squadra, l'inquadratura si è però fermata a un certo punto su Wojciech Szczesny.

Il portiere stava però fumando e Yamal, dopo essersi accorto della cosa, ha spostato subito il video su di sé: "Questo non posso riprenderlo" il commento, chiudendo poi la diretta per evitare che le immagini diventassero virali. Non ci è riuscito.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Lamine Yamal Yamal Scszesny Yamal diretta Scszesny
Vedi anche
News to go
Scuola, al via le iscrizioni per il nuovo anno
News to go
Giochi olimpici invernali, 6 febbraio a San Siro cerimonia di apertura
News to go
Venezuela, rilasciati Alberto Trentini e Mario Burlò
News to go
Luce e gas, novità Arera
News to go
Bulgaria nell'euro
Giuseppe Di Matteo, 30 anni fa assassinato dalla mafia. Il ricordo - Video
Decine di trattori invadono Milano, la protesta contro l'accordo Ue-Mercosur - Video
Brescia, investe due persone e scappa - Video
Referendum giustizia, Marattin: "Data non mi appassiona, importante buona campagna" - Video
Acca Larenzia, l'aggressione ai quattro attivisti di Gioventù Nazionale - Video
Violenza su donne, Maiorino: "Disagio maschile non va nascosto, violenza non è destino"
Riccardo morto a Crans-Montana, il maestro di nuoto: "Ragazzo sensibile, è sciagura immane" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza