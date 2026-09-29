Zoff e Collovati applaudono gli azzurri: "Contro la Turchia tante cose positive, ora sotto con la Francia"

Dino Zoff e Fulvio Collovati applaudono gli azzurri all'indomani della convincente vittoria per 4-1 a Bursa contro la Turchia nella seconda giornata di Nations League che riscatta il passo falso dell'esordio contro il Belgio, vincitore all'Olimpico di Roma per 2-0. "Complimenti a tutti, alla squadra e al ct. Ieri la Nazionale nel primo tempo mi ha impressionato, sembravamo il Brasile ma non quello di adesso, il Brasile quello vero, dei tempi d'oro. E' stata un'ottima prestazione e direi che ci voleva proprio", sottolinea il capitano dell'Italia 'mundial' nel 1982. "Io sono sempre stato ottimista, anche se quando manchi tre mondiali di fila le cose si complicano -sottolinea l'ex ct all'Adnkronos-. Ora bisogna dare continuità a cominciare da venerdì con la Francia, che ovviamente sarà un test più complicato ma se giochiamo come ieri possiamo fare bella figura anche al loro cospetto".

"Non c'era da abbattersi dopo la brutta prova con il Belgio e non c'è da esaltarsi ora dopo l'ottima prestazione in Turchia -sottolinea l'ex difensore di Milan e Inter-. Dalla serata di ieri però ci portiamo a casa tante note positive, in particolare mi sono piaciuti Pio Esposito, finalmente abbiamo un centravanti di valore, Kayode, un terzino di alto livello e Frattesi che si conferma un centrocampista in grado di segnare tanti gol. Dalla partita di ieri mi resta solo il dubbio sulla solidità difensiva perché la Turchia, soprattutto nel primo tempo, non ci ha mai davvero messo in difficoltà. Tra pochi giorni ne sapremo di sicuro di più perché affrontiamo la Francia a casa loro ed è un match che arriva proprio a fagiolo per testare i miglioramenti degli azzurri. Loro davanti hanno tanta qualità anche se gli mancherà Mbappé".

"In generale direi che in questa rosa scelta da Mancini ci siano diversi giocatori interessanti, oltre ai tre che ho citato, mi convincono Cambiaghi, Sebastiano Esposito, Scalvini e Ruggeri ma ce ne sono anche altri. Il materiale umano per ripartire insomma c'è, l'importante però è che questi ragazzi giochino con continuità e che giochino partite di alto livello, perché un conto è giocare, con tutto il rispetto, con il Lecce un altro è scendere in campo con la maglia della nazionale o giocare in Champions League", conclude Collovati.