Starlink parte a settembre dall'Isola di Man

La costellazione di satelliti di Elon Musk per l'accesso a internet globale in banda larga a bassa latenza sarà pronta a breve e, intanto, si lavora alla sede a terra.

Starlink, il servizio Internet ultraveloce avviato nel 2015 dalla società di trasporto spaziale di Elon Musk SpaceX, ha spedito in orbita 1.800 dei 12 mila satelliti previsti, ma ha garantito che sarà in grado di offrire copertura Internet globale a settembre. I prossimi tre mesi verranno impiegati da tutti i satelliti che compongono la costellazione per raggiungere l'orbita operativa a un’altezza di circa 550 chilometri dalla superficie terrestre. Intanto, la connessione a banda larga e ultra veloce di Elon Musk ha cominciato a installare una stazione di terra su una piccola isola autonoma nel Mare d'Irlanda per costituire una base operativa in grado di trasmettere Internet dai satelliti in orbita terrestre verso le abitazioni e gli uffici.

La stazione terrestre è in corso di realizzazione sull'Isola di Man e l'Autorità di regolamentazione delle comunicazioni e dei servizi ha confermato alla CNBC che Starlink e Bluewave hanno ottenuto una licenza per “fornitura di servizi e ubicazione delle apparecchiature associate sull'isola”. Un portavoce del Dipartimento per le imprese dell'isola ha dichiarato: “Questa è una notizia molto eccitante e positiva per l'isola che consentirà l'implementazione del servizio a banda larga satellitare. A livello locale, la concessione in licenza fornirà una maggiore scelta per i consumatori locali e un potenziale per ulteriori posti di lavoro nel settore delle telecomunicazioni”. Il governo dell'Isola di Man ha confermato, quindi, che Starlink sta lavorato con il fornitore di comunicazioni locale Bluewave che ha una stazione di terra appena fuori dalla capitale Douglas. Il sito dispone tra i quattro e gli otto radome, ovvero quelle strutture protettiva a forma di cupola realizzate con materiali resistenti alle radiazioni ionizzanti che tuttavia lasciano passare le onde radar.

L'Isola di Man misura 32 miglia di lunghezza e 13 miglia di larghezza, è sotto la dipendenza della Corona britannica e si trova nel mezzo del Mare d'Irlanda più o meno equidistante da Inghilterra, Scozia, Irlanda e Galles. Starlink ha già basi nel Buckinghamshire e in Cornovaglia, e la base dell'Isola di Man consentirà all'azienda di fornire una copertura Internet globale in tutta la Gran Bretagna. Inoltre, l'isola dispone di un sistema di tassazione molto basso e ha un accordo di adeguatezza con l'UE per la conformità dei suoi sistemi operativi e di privacy. Tutto ciò rende l'isola un ottimo avamposto per i servizi satellitari internazionali. L'isola ha, infine, una maggiore disponibilità di banda radio rispetto a quella offerta dal Regno Unito, anche grazie al fatto che l'Isola di Man ha appena 85mila abitanti mentre il Regno Unito ne ha circa 70 milioni.