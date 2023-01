Stati Uniti, cosa ha scatenato il calo demografico?

L'US Census Bureau indica la recessione del 2008 come un fattore scatenante per il calo dei tassi di natalità in America.

Negli Stati Uniti, dal 2002 al 2019, la quota di donne di età compresa tra 15 e 45 anni con almeno un figlio è scesa dal 59,9% al 52,1%. Nel complesso, secondo l'indagine nazionale dei Centers for Disease Control and Prevention (CDC), il tasso di natalità negli Stati Uniti è sceso del 13% dal 2002 al 2019, da 13,9 nascite per 1.000 residenti a 12.

Ci sono forti preoccupazioni per la carenza di lavoratori nei prossimi anni a causa del calo del tasso di natalità, che porta alla stagnazione economica e lascia i servizi pubblici incapaci di prendersi cura della popolazione anziana senza una forte base di contribuenti più giovani che li sostengono.

L'aumento dell'età delle donne negli Stati Uniti e il calo dei tassi di natalità sono stati attribuiti alla scelta delle donne di privilegiare il lavoro, ai cambiamenti nei valori familiari e ai progressi nella fecondazione in vitro. Il CDC ha evidenziato l'aumento dei costi per diventare un genitore tra le altre cause: crescere un figlio oggi costa più di $ 300.000 rispetto a circa $ 220.000 di 20 anni fa.

Mentre i tassi di fertilità sono diminuiti complessivamente in tutti gli Stati Uniti, alcuni stati hanno sperimentato un calo maggiore degli altri.

In Arizona, il numero di nascite per 1.000 donne sotto i 45 anni, è sceso da 80,6 nel 2005 a 54 nel 2020 - un calo del 33% in 15 anni. Lo Utah, una volta lo stato più fertile d'America, ha visto il suo tasso di fertilità diminuire del 31%, da 92,8 nascite per 1.000 donne sotto i 45 anni al 64,1. Gli esperti hanno indicato due cause a questo calo non omogeneo nel Paese.

In primo luogo, le donne sono una componente sempre più rilevante nell’occupazione del Paese rispetto al passato. Hanno maggiori probabilità di diplomarsi al liceo o all'università rispetto ai loro coetanei maschi - e di conseguenza stanno raggiungendo livelli più alti nelle loro rispettive carriere. A loro volta, molte donne hanno rimandato la scelta di avere un figlio nella loro giovane età.

Ci sono anche fattori economici in gioco. L'US Census Bureau indica la recessione del 2008 come un fattore scatenante per il calo dei tassi di natalità in America. La recessione ha visto molte famiglie perdere gran parte dei loro risparmi e perdite di posti di lavoro in ogni settore, rendendo così più difficile per molte famiglie crescere un altro bambino.