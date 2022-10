Stock sinergy: "A Civitavecchia entro 2024 altri 4 silos per oli vegetali"

"Da tempo abbiamo capito che Civitavecchia sarebbe diventata il porto della globalizzazione degli oli vegetali e per questo abbiamo deciso di potenziare l’area con 10 silos che oggi inauguriamo. Il presidente dell’AdSP è riuscito in un anno e due mesi a fare quello che aveva detto. Un record perché la burocrazia italiana la conosciamo tutti". Ad affermarlo è Giorgio Del Papa della Stock Sinergy Civiterminal, azienda che ha investito per la realizzazione dei nuovi serbatoi per la raccolta di oli più di 3 milioni di euro, nel corso della conferenza stampa tenutasi presso la Sala Comitato dell’AdSP a Civitavecchia.

"Gli oli vegetali diventano dei sottoprodotti. Infatti, il diesel con l’aggiunta del 20% di questi inquina la metà, facendo sì che il DB20 rappresenti il futuro - ha proseguito illustrando le potenzialità degli oli che verranno raccolti nel porto -. Abbiamo pensato, per questo, di ingrandire ancora di più la struttura ed infatti per il 2024 sono previsti altri quattro serbatoi".