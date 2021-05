Stop contributi autonomi e professionisti, Orlando firma decreto

Gli uffici del ministero hanno già avviato una interlocuzione con l'Inps per dare corso agli ulteriori passaggi

Stop al pagamento dei contributi per autonomi e professionisti, Andrea Orlando ha firmato il decreto. "Il Ministro del Lavoro, Andrea Orlando - rende noto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali -, ha firmato il decreto interministeriale per l'esonero contributivo dei lavoratori autonomi e dei professionisti, ricevuto ieri dal Mef con le osservazioni, prontamente recepite stamattina. Gli uffici del ministero hanno già avviato una interlocuzione con l'Inps per dare corso agli ulteriori passaggi necessari a garantire la massima tutela della platea interessata dal provvedimento".