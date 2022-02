Studente 16enne spaccia prima di entrare in classe non lontano da asilo nido

Studente 16enne spaccia prima di entrare in classe a due passi da un nido. I carabinieri di Seregno intono alle 8 di ieri mattina, mentre si trovavano in perlustrazione in una zona dove sono presenti vari istituti scolatici di ogni livello, nei pressi di un bar che si trova davanti a un asilo nido hanno notato che alcuni giovanissimi raccolti in capannello con lo zaino in spalla e dentro i libri per le lezioni, si atteggiavano con fare furtivo e sospetto. Insospettiti, i militari hanno repentinamente accostato a bordo strada e, scesi dal mezzo, sono riusciti subito a bloccare quello che, tra tutti, più destava sospetto mentre gli altri si dileguavano nel fuggi fuggi generale.

Subito perquisito, il giovane studente è stato trovato in possesso di una confezione di cellophane con circa 7 g di hashish, un bilancino elettronico, 90 euro in contanti e un coltellino, tutti sequestrati. Il minore, 16 anni compiuti il giorno prima, è stato quindi portato in caserma dove è stato raggiunto dai genitori e, dinanzi a loro, al termine delle formalità di rito, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.