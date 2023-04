Sudan, Oms: "Pericolo biologico da laboratorio a Khartoum"

C'è un "alto rischio di pericolo biologico" nella capitale sudanese Khartoum, dopo che una delle parti in guerra ha sequestrato un laboratorio, dove si studiano agenti patogeni del morbillo e del colera e altri materiali biologici pericolosi. Lo ha denunciato il rappresentante dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) in Sudan, Nima Saeed Abid, parlando ai giornalisti a Ginevra tramite collegamento video dal Paese africano.

Il dirigente dell'Oms ha spiegato che i tecnici non sono riusciti ad accedere al Laboratorio nazionale di sanità pubblica per mettere al sicuro i materiali. "Questa è la preoccupazione principale: nessuna possibilità per i tecnici di accedere al laboratorio e mettere in sicurezza il materiale biologico e le sostanze disponibili", ha affermato, senza specificare quale delle due parti in guerra si sia impossessata della struttura.