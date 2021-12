Superbonus 110%, cosa cambia nel 2022

Superbonus 110%, per il 2022 diverse le novità in arrivo. Prima fra tutte, l'eliminazione del tetto Isee di 25mila euro per le villette. Come spiegano gli esperti del sito di informazione e consulenza legale La Legge Per tutti, lo ha deciso la commissione Bilancio del Senato durante l’esame del testo della manovra 2022. Via, inoltre, anche la norma che vincolava l’agevolazione alla sola prima casa. In pratica, i proprietari delle villette hanno tutto il 2022 di tempo per fare i lavori senza dover pensare al tetto della loro situazione patrimoniale. Una condizione, però, rimane: "Quella di avere concluso - spiegano gli esperti - almeno il 30% dei lavori entro la fine di giugno 2022. Il che è, comunque, un vantaggio rispetto a quello che era stato deciso in precedenza, quando veniva richiesto il 60% di avanzamento". Ma quali sono le novità per l'anno in arrivo? Ecco l'elenco nella sintesi stilata dagli esperti.

LE NOVITA' PER IL 2022

Prorogato l’incentivo per le abitazioni unifamiliari e le unità funzionalmente indipendenti con accesso autonomo fino al 31 dicembre 2022, per chi ha effettuato il 30% dei lavori entro giugno 2022;

Eliminato il tetto Isee di 25mila euro per le villette;

Tolto il limite per chi non aveva presentato la Cila entro settembre 2021 per poter ultimare i lavori entro dicembre 2022;

Possibilità per le unità ubicate all’interno dei condomini di ultimare i lavori «trainati» in linea con le stesse scadenze che il condominio avrà sui lavori delle parti comuni;

Prorogato a dicembre 2023 il termine per gli interventi «trainati» che prevedono l’installazione di pannelli solari fotovoltaici e le colonnine per le ricariche delle auto elettriche;

Introdotto il prezziario Dei anche per i bonus ordinari (ecobonus 65% e ristrutturazione 50%);

Estensione dei bonus ristrutturazione a Rsa e Onlus;

Detrazione del 75% cedibile per l’abbattimento delle barriere architettoniche;

Esonero dell’obbligo di asseverazione antifrodi per gli ecobonus 65% e 50% per lavori di importo fino a 10mila euro;

Proroga fino al 2025 per gli interventi nei Comuni colpiti da eventi sismici. La detrazione copre le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.