Superbonus, Floridia (M5s): "Incoerenza Fi operazione vile, Meloni responsabile"

La capogruppo al Senato: "Quasi la metà delle imprese che non riescono a cedere i crediti rischiano il fallimento. Ci batteremo in Parlamento"

"Fa impressione vedere un partito come Forza Italia, che da un lato in Parlamento presenta mozioni pro-Superbonus e dall'altro in Consiglio dei ministri partecipa al tradimento delle imprese. Un'operazione vile messa in piedi alla prima occasione utile dopo le regionali con l'obiettivo di danneggiare il Movimento 5 Stelle, ma che in realtà colpisce cittadini e imprese". Barbara Floridia, capogruppo del Movimento 5 Stelle a Palazzo Madama, puntando il dito contro Fi interviene con l'Adnkronos sull'addio del Governo ai bonus fiscali.

"Quasi la metà delle imprese che non riescono a cedere i crediti rischiano il fallimento - spiega - Sono dati della Cna, che ci dicono anche che il 60% dei cantieri aperti rischia la sospensione e 7 aziende su 10 sono da stamattina a rischio insolvenza. È una catastrofe di cui Giorgia Meloni si assume tutta la responsabilità". Floridia quindi promette battaglia contro il decreto che blocca l’esercizio di tutte le cessioni e gli sconti in fattura per tutte le tipologie di bonus edilizi: "Ci batteremo in Parlamento e siamo al fianco delle aziende e delle associazioni di categoria messe in ginocchio dall'intervento scellerato del Governo". (di Roberta Lanzara)