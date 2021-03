SuperEnalotto, centrato '5+1' da oltre 600mila euro

(Adnkronos)

SuperEnalotto di oggi, centrato un '5+1'. Il fortunato vincitore ha acquistato la schedina vincente in una ricevitoria di Galatina in provincia di Lecce. La vincita è di 605mila euro. Centrati poi due '5' da quasi 98mila euro. I numeri di quest'ultima estrazione sono 11 38 51 58 62 63. Jolly: 47. Superstar: 56. Il jackpot per la prossima estrazione sale a 124,3 milioni di euro.