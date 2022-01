Sviluppo sostenibile: a che punto siamo rispetto all'Agenda 2030

Complessivamente sono 17 gli obiettivi stabiliti dall'ONU con l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, un documento sottoscritto nel settembre 2015 dai 193 Paesi membri delle Nazioni Unite. L'Agenda prevede una serie di interventi (complessivamente sono 169 sotto-obiettivi) per promuovere il benessere umano, proteggere l'ambiente e contribuire allo sviluppo globale. In particolare gli obiettivi o Sustainable Development Goals (SDGs) sono suddivisi in tre categorie: sociale, ambientale ed economico. Secondo quanto stabilito dall'Agenda 2030 ogni Paese deve contribuire in base alle proprie capacità al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile.

A che punto è lo sviluppo sostenibile in Italia e in Europa? Adnkronos ed Expleo hanno analizzato la situazione attuale focalizzandosi in particolare sulle statistiche di sei obiettivi. I primi tre sono relativi allo sviluppo sostenibile sociale: Acqua pulita e servizi igienico sanitari; Energia pulita e accessibile; Imprese, innovazione e infrastrutture. Gli altri tre obiettivi riguardano lo sviluppo sostenibile ambientale: Consumo e produzione responsabili; La vita sott'acqua; La vita sulla Terra.

Le fonti dei dati presenti nell'articolo sono, relativamente al nostro Paese: Istat, attraverso il Rapporto sui Sustainable Development Goals presenta le misure statistiche per monitorare l'Agenda 2030; Ispra, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale; Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA), che ha funzione di monitoraggio e controllo dello stato ambientale e di supporto degli enti statali, regionali e locali.

Per i dati internazionali la fonte è Eurostat, che fornisce a livello di UE una panoramica dei progressi sui singoli obiettivi di sviluppo sostenibile.