Tajani a Washington per vertice sui minerali critici

Il Vicepresidente americano JD Vance e il Segretario di Stato Marco Rubio hanno convocato e aperto a Washington la riunione ministeriale sul tema dei minerali critici. Il vertice ha l’obiettivo di presentare ai rappresentanti di diversi paesi la rimodulazione del Mineral Security Partnership, iniziativa multilaterale volta a promuovere la cooperazione internazionale su estrazione, lavorazione e riciclo delle catene di approvvigionamento dei minerali critici anche in ottica di possibili investimenti e progetti comuni. Tajani è intervenuto a sostegno della posizione italiana, seconda manifattura europea del settore, incentrata sulla necessità di rafforzare la sicurezza e l’affidabilità delle catene di valore. Il Capo della Farnesina ha anche ribadito l’importanza di una stretta collaborazione a livello transatlantico e di coordinamento tra partner europei per nuove politiche industriali in ambito di materie prime critiche. Proprio su questo tema, il Ministro Tajani ha successivamente incontrato un gruppo di imprenditori italiani attivi negli USA per comunicare gli esiti del vertice sui minerali critici e per ribadire l’importanza di incrementare l’interscambio commerciale tra Italia e Stati Uniti. Un incontro che si inserisce nel quadro dell’eccellente cooperazione economica tra i due Paesi, visto che gli USA sono il secondo partner commerciale dell’Italia, con un interscambio cresciuto del 15% nel 2025 nonostante i nuovi dazi introdotti da Trump.

