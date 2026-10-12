circle x black
Cerca nel sito
 

Tajani rilancia l’obiettivo di 700 miliardi di export entro il 2027

12 ottobre 2026 | 15.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

In occasione della terza tappa di “Obiettivo Export”, dedicata alle imprese e ai territori del Centro Italia, il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, ha ribadito il traguardo di portare le esportazioni italiane a 700 miliardi di euro entro la fine del 2027. Oltre 1.200 imprenditori hanno partecipato all’iniziativa, con più di 600 incontri già programmati con la rete diplomatica e gli strumenti del Sistema Italia a supporto dell’internazionalizzazione. Il Ministro ha sottolineato la forza dell’export italiano, che nel 2025 ha raggiunto la cifra record di 643 miliardi di euro e nei primi sette mesi del 2026 è cresciuto del 4,6%. Un contributo significativo proviene dalle imprese del Centro Italia, che nel 2025 hanno registrato un aumento delle esportazioni dell’11,6%. In questo quadro, il Piano per l’Export promosso dalla Farnesina punta a una maggiore diversificazione dei mercati di destinazione, rafforzando la presenza italiana in America Latina, India, Asia, Golfo Persico, Africa e Balcani, senza trascurare i tradizionali sbocchi europei e nordamericani. Tra le priorità anche la sicurezza delle rotte commerciali, i costi dell’energia, le materie prime critiche, l’innovazione e l’intelligenza artificiale. Tajani ha infine ribadito l’impegno delle istituzioni a favore dell’internazionalizzazione delle imprese, sottolineando l’importanza di garantire un continuo supporto al tessuto produttivo italiano sui mercati esteri.
Il comunicato della Farnesina

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
export internazionalizzazione Tajani
Vedi anche
Morte David Rossi, Vinci: "Pista omicidio porta a un'organizzazione criminale" - Video
Morte David Rossi, ricostruzione Ris dimostra che c'era qualcuno a ingresso vicolo - Video
Nuova inondazione in Nepal, fiume di fango spazza via intero villaggio - Video
Olio invenduto e aziende in crisi, migliaia di olivicoltori in piazza a Bari - Video
Sciopero all'Ex Ilva di Taranto, Brigati (Fiom): "Mobilitazione fino a quando non avremo risposte"- Video
Nuoro, le operazioni dei vigili del fuoco per salvare lo speleologo bloccato in una grotta - Video
L'arrivo di Giorgia Meloni all'assemblea generale di Assolombarda - Video
News to go
Consumi, Istat: nel 2025 spesa famiglie a 2.782 euro
Centrosinistra, Schlein: "Unica garanzia non fare errori 2022, con nostre divisioni Meloni a Chigi"
Sanremo, De Martino e la sfida del festival: "Ci metto entusiasmo e incoscienza" - Video
Roma, Svilar k.o. e un mese di stop: il video dell'infortunio
Bechis e Cardinaletti sposi, il matrimonio e il primo bacio tra marito e moglie - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza