Tajani rilancia l’obiettivo di 700 miliardi di export entro il 2027

In occasione della terza tappa di “Obiettivo Export”, dedicata alle imprese e ai territori del Centro Italia, il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, ha ribadito il traguardo di portare le esportazioni italiane a 700 miliardi di euro entro la fine del 2027. Oltre 1.200 imprenditori hanno partecipato all’iniziativa, con più di 600 incontri già programmati con la rete diplomatica e gli strumenti del Sistema Italia a supporto dell’internazionalizzazione. Il Ministro ha sottolineato la forza dell’export italiano, che nel 2025 ha raggiunto la cifra record di 643 miliardi di euro e nei primi sette mesi del 2026 è cresciuto del 4,6%. Un contributo significativo proviene dalle imprese del Centro Italia, che nel 2025 hanno registrato un aumento delle esportazioni dell’11,6%. In questo quadro, il Piano per l’Export promosso dalla Farnesina punta a una maggiore diversificazione dei mercati di destinazione, rafforzando la presenza italiana in America Latina, India, Asia, Golfo Persico, Africa e Balcani, senza trascurare i tradizionali sbocchi europei e nordamericani. Tra le priorità anche la sicurezza delle rotte commerciali, i costi dell’energia, le materie prime critiche, l’innovazione e l’intelligenza artificiale. Tajani ha infine ribadito l’impegno delle istituzioni a favore dell’internazionalizzazione delle imprese, sottolineando l’importanza di garantire un continuo supporto al tessuto produttivo italiano sui mercati esteri.

Il comunicato della Farnesina