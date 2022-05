Tajani: "Ue vuole tasse sulla casa? No, bisogna abbassare pressione fiscale"

"Sono condivisibili alcune cose chieste dalla Ue, ma c'è a Bruxelles una convinzione che porta a spostare le tasse sulla casa, ma il vero problema è che bisogna abbassare le tasse". Lo dice Antonio Tajani, ospite di AdnKronos Live.

"La riforma del catasto che non infligge nuove tasse è un risultato molto positivo", afferma Tajani. "La casa per gli italiani è più di un edificio, è ciò che lasceremo ai nostri figli". "Non ci piace - aggiunge - la proposta di rendere più complicati i mutui per l'acquisto della seconda casa".