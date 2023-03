Un party con musica dal vivo e oltre 600 invitati, tra cui diverse celebrities, ha dato il via alle celebrazioni del 230esimo anniversario di Tassoni, che ieri ha presentato il suo restyling e il rilancio in occasione dell’importante compleanno. Allestita nella suggestiva cornice di Galleria Meravigli, a Milano, la festa è stata l’occasione per il presidente di Tassoni, Matteo Lunelli, di inaugurare un nuovo capitolo per il marchio, eccellenza italiana nata nel 1793 sulle rive del Lago di Garda.