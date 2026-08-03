Alibaba lancia Qwen3.8-Max, il suo modello IA più potente di sempre

Alibaba ha presentato Qwen3.8-Max, descritto dall'azienda come il modello di intelligenza artificiale più capace mai sviluppato al suo interno. Il lancio, annunciato lunedì sul blog ufficiale di Qwen, colloca il nuovo sistema in diretta concorrenza con i modelli di punta dei laboratori statunitensi Anthropic e OpenAI, oltre che con i rivali domestici, a partire da Kimi K3 di Moonshot AI. La società aveva già anticipato il debutto il mese scorso, quando aveva sostenuto che il modello fosse secondo soltanto a Fable 5, il sistema di punta di Anthropic.

I dati diffusi da Alibaba, unitamente al posizionamento ottenuto sulla piattaforma di confronto Arena.AI, sembrano confermare le ambizioni dichiarate. Nei test interni condotti dall'azienda, Qwen3.8-Max eguaglia e in alcuni casi supera i risultati di Fable 5. Nella classifica testuale di Arena.AI il modello cinese si posiziona subito dietro a Fable 5 e a tre varianti della famiglia Opus di Anthropic; nella programmazione front-end è superato solo da due modelli Opus e da Kimi K3; nell'analisi visiva, l'unico sistema a distanziarlo nettamente resta ancora Fable 5.

Secondo Alibaba, il nuovo modello conta 2,4 trilioni di parametri, la misura numerica dei valori appresi durante l'addestramento che un sistema utilizza per elaborare i dati e svolgere i propri compiti. Si tratta di una cifra spesso citata come indicatore approssimativo delle capacità di un modello, sebbene un numero più alto non si traduca automaticamente in prestazioni superiori: Kimi K3 di Moonshot dichiara 2,8 trilioni di parametri, mentre i principali laboratori statunitensi, Anthropic e OpenAI comprese, non rendono pubbliche le cifre relative ai propri sistemi più avanzati.

L'azienda cinese ha inoltre annunciato che renderà disponibili i pesi di Qwen3.8-Max la prossima settimana. I pesi sono i valori numerici regolabili che determinano il modo in cui un modello elabora le informazioni: la loro pubblicazione, pur restando un approccio più limitato rispetto al software open source tradizionale, consente agli sviluppatori un controllo molto più ampio rispetto a quanto concesso dai prodotti proprietari di OpenAI o Anthropic. Con questa scelta, Alibaba torna a rilasciare pesi aperti dopo essersi orientata, nei mesi scorsi, verso modelli proprietari per le versioni più avanzate della propria offerta.

Il rilascio di Qwen3.8-Max si inserisce in una fase di intensificazione della competizione sull'IA tra USA e Cina, i cui gruppi tecnologici sembrano ridurre rapidamente il divario con le aziende statunitensi e hanno accelerato il ritmo delle pubblicazioni nelle ultime settimane. Il nuovo modello arriva a stretto giro dal debutto di Kimi K3, considerato un'ulteriore sfida al primato americano nel settore, mentre venerdì sia ByteDance che MiniMax hanno presentato nuovi e avanzati modelli di generazione video.