circle x black
Cerca nel sito
 

Alibaba lancia Qwen3.8-Max, il suo modello IA più potente di sempre

sponsor

Il colosso cinese rivendica prestazioni all'altezza dei migliori sistemi di Anthropic e OpenAI. Il rilascio, previsto per la prossima settimana, conferma la strategia open-weight di Pechino

Alibaba lancia Qwen3.8-Max, il suo modello IA più potente di sempre
03 agosto 2026 | 15.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Alibaba ha presentato Qwen3.8-Max, descritto dall'azienda come il modello di intelligenza artificiale più capace mai sviluppato al suo interno. Il lancio, annunciato lunedì sul blog ufficiale di Qwen, colloca il nuovo sistema in diretta concorrenza con i modelli di punta dei laboratori statunitensi Anthropic e OpenAI, oltre che con i rivali domestici, a partire da Kimi K3 di Moonshot AI. La società aveva già anticipato il debutto il mese scorso, quando aveva sostenuto che il modello fosse secondo soltanto a Fable 5, il sistema di punta di Anthropic.

I dati diffusi da Alibaba, unitamente al posizionamento ottenuto sulla piattaforma di confronto Arena.AI, sembrano confermare le ambizioni dichiarate. Nei test interni condotti dall'azienda, Qwen3.8-Max eguaglia e in alcuni casi supera i risultati di Fable 5. Nella classifica testuale di Arena.AI il modello cinese si posiziona subito dietro a Fable 5 e a tre varianti della famiglia Opus di Anthropic; nella programmazione front-end è superato solo da due modelli Opus e da Kimi K3; nell'analisi visiva, l'unico sistema a distanziarlo nettamente resta ancora Fable 5.

Secondo Alibaba, il nuovo modello conta 2,4 trilioni di parametri, la misura numerica dei valori appresi durante l'addestramento che un sistema utilizza per elaborare i dati e svolgere i propri compiti. Si tratta di una cifra spesso citata come indicatore approssimativo delle capacità di un modello, sebbene un numero più alto non si traduca automaticamente in prestazioni superiori: Kimi K3 di Moonshot dichiara 2,8 trilioni di parametri, mentre i principali laboratori statunitensi, Anthropic e OpenAI comprese, non rendono pubbliche le cifre relative ai propri sistemi più avanzati.

L'azienda cinese ha inoltre annunciato che renderà disponibili i pesi di Qwen3.8-Max la prossima settimana. I pesi sono i valori numerici regolabili che determinano il modo in cui un modello elabora le informazioni: la loro pubblicazione, pur restando un approccio più limitato rispetto al software open source tradizionale, consente agli sviluppatori un controllo molto più ampio rispetto a quanto concesso dai prodotti proprietari di OpenAI o Anthropic. Con questa scelta, Alibaba torna a rilasciare pesi aperti dopo essersi orientata, nei mesi scorsi, verso modelli proprietari per le versioni più avanzate della propria offerta.

Il rilascio di Qwen3.8-Max si inserisce in una fase di intensificazione della competizione sull'IA tra USA e Cina, i cui gruppi tecnologici sembrano ridurre rapidamente il divario con le aziende statunitensi e hanno accelerato il ritmo delle pubblicazioni nelle ultime settimane. Il nuovo modello arriva a stretto giro dal debutto di Kimi K3, considerato un'ulteriore sfida al primato americano nel settore, mentre venerdì sia ByteDance che MiniMax hanno presentato nuovi e avanzati modelli di generazione video.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Qwen Alibaba Cina intelligenza artificiale
Vedi anche
Latte crudo ma non solo, i rischi da batterio Stec per i più piccoli - Video
News to go
Caldo record, allerta massima: oggi 25 città da bollino rosso
Ex Ilva, sciopero lavoratori a Taranto: "Serve transizione ecologica e sociale" - Video
Conte: "Non votiamo il sostegno militare all'Ucraina" - Video
news to go
Gioco d'azzardo tra i giovani, crescono i comportamenti a rischio
Trump e il colpo vincente a golf: "Io ho talento e voi no" - Video﻿
Pd, il lungo colloquio appartato tra Schlein e Gualtieri - Video
Salute mentale, Schillaci: "E' la grande sfida della nostra epoca"
Via al restauro finale Ponte Rialto, il video dell'urto con il barcone rubato nel 2025
Truffe agli anziani, nuove iniziative delle forze dell'ordine per contrastare il fenomeno
Calabria, ruspe smantellano tendopoli dei braccianti a San Ferdinando - Video
Venezia, a Porto Marghera cumuli di rottami metallici prendono fuoco per il caldo estremo - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza