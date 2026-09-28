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Apple condannata a pagare oltre 5,7 miliardi di dollari per violazione di brevetti

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Una giuria federale di San Diego ha accolto le tesi dell'azienda sul Taptic Engine di iPhone e Apple Watch. Cupertino esclude di aver agito con dolo e annuncia ricorso in appello

Apple condannata a pagare oltre 5,7 miliardi di dollari per violazione di brevetti
28 settembre 2026 | 13.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Una giuria federale di San Diego ha stabilito che Apple dovrà versare più di 5,7 miliardi di dollari a Taction, società specializzata in tecnologie aptiche. Il verdetto chiude, almeno in primo grado, una causa avviata nel 2021, quando l'azienda aveva accusato il gruppo di Cupertino di aver violato due suoi brevetti.

Al centro del procedimento ci sono i brevetti statunitensi 10.659.885 e 10.820.117, che riguardano un sistema di trasduttori tattili basati sulle vibrazioni, pensato per far percepire all'utente la risposta di un dispositivo ai suoi comandi. Secondo Taction, il Taptic Engine, il componente che produce il feedback tattile su Apple Watch e iPhone, sfrutterebbe una tecnologia da lei sviluppata e utilizzata senza una licenza adeguata.

La giuria ha dato ragione alla società, riconoscendo la violazione di due rivendicazioni di un brevetto e di una rivendicazione dell'altro. Non ha invece ritenuto che l'infrazione fosse intenzionale, un punto rilevante perché la condotta dolosa può portare a un aumento delle somme dovute. Taction aveva sostenuto che Apple avesse ricavato la tecnologia con un'operazione di reverse engineering su due cuffie da gioco Kannon. Apple ha fatto sapere che intende presentare ricorso contro la decisione.

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Apple brevetti causa Apple Watch
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