circle x black
Cerca nel sito
 

Apple TV+ cambia nome in vista del lancio in streaming di F1 The Movie

sponsor

La Mela anticipa una nuova identità per il suo servizio dedicato a film e telefilm originali alla vigilia della pubblicazione del kolossal con Brad Pitt

Apple TV+ cambia nome in vista del lancio in streaming di F1 The Movie
14 ottobre 2025 | 08.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Apple ha annunciato profondi cambiamenti per il suo servizio di contenuti video originali in streaming, a partire dal nome, che da Apple TV+ passerà a un più immediato Apple TV. L'annuncio è stato dato in calce al comunicato stampa che è stato diffuso negli Stati Uniti per l'arrivo sulla piattaforma di F1 The Movie, lungometraggio con Brad Pitt prodotto proprio da Apple. Al momento, Apple TV+ non è stata ancora modificata sull'omonima app o sul sito Apple, ma il tutto accadrà sicuramente prima del lancio del film, previsto per il 12 dicembre.

Resta da capire come la Mela eviterà la confusione legata al marchio "Apple TV", che sarebbe condiviso con la sezione dove è possibile acquistare e noleggiare film esterni ad Apple, ma anche con l'hardware di Cupertino con lo stesso nome, che a breve tra l'altro dovrebbe arrivare con una versione aggiornata. È probabile che anche il set top box cambi nome, o che Apple decida di unificare tutto il settore dedicato all'audiovisivo sotto un'unica etichetta.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Apple TV Apple TV+ streaming iPhone
Vedi anche
Trump e i complimenti a Meloni: "Bellissima e di grande successo" - Video
Milano, Consiglio comunale boccia stop gemellaggio con Tel Aviv: contestazioni in aula - Video
Gaza, in Egitto la firma per la pace: videonews dal nostro inviato
Trump e la protesta alla Knesset, due deputati espulsi - Video
Trump, il messaggio alla Knesset: "Oggi è un nuovo giorno" - Video
Polonia-Bielorussia, il soldato di Minsk riprende i giornalisti italiani in visita al confine - Video
Corea del Nord, ecco l'ultimo super missile di Kim - Video
Gulino (Cnop): "Pace viatico di salute mentale, gli psicologi la promuovano"
Italia-Israele, Piantedosi: "Preoccupati? No a strumentalizzazioni, sia solo occasione di sport" - Video
"Pronto, Machado? Ha vinto il Nobel per la Pace" - Video
Golden power, Giorgetti: "Sicurezza competenza nazionale, non Ue" - Video
Trump: "Torna il Columbus Day. Italiani, vi amiamo" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza