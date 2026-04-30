circle x black
Cerca nel sito
 

Barlocco, per Motorola 2026 è anno di sfide ma puntiamo a crescere con l'IA al centro

sponsor

Brand conferma terza posizione in Italia, 'forti benefici da integrazione con Lenovo, in arrivo rivoluzione intelligenza artificiale predittiva che anticiperà le esigenze dell'utente'

Barlocco, per Motorola 2026 è anno di sfide ma puntiamo a crescere con l'IA al centro
30 aprile 2026 | 13.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Il 2026 si prospetta un anno di sfide per il mercato smartphone, ma per Motorola è anche una grande opportunità per accelerare l'innovazione guidata dall'Intelligenza Artificiale, che sta ridefinendo le aspettative dei consumatori". Lo ribadisce Carlo Barlocco, Executive Director & General Manager di motorola Italia in occasione della presentazione dei nuovi modelli della famiglia razr, che confermano le ambizioni alto di gamma del marchio.

CTA

Per il brand, che in Italia è terzo player sia a volume sia a valore, "l'obiettivo primario è - spiega il manager - crescere in un mercato in potenziale contrazione, non solo mantenendo, ma rafforzando la nostra posizione e incrementando la nostra market share nel segmento premium". "Vogliamo farlo mettendo l'Intelligenza Artificiale al centro di ogni evoluzione di prodotto, migliorando qualità, valore ed elevando costantemente l'esperienza del cliente, anticipando le sue esigenze. La nostra strategia è unica: grazie all'integrazione con il vasto ecosistema Lenovo - osserva - l'IA ci permette di offrire soluzioni olistiche e unificate, che nessun altro può replicare".

"L'intelligenza artificiale - ribadisce - sta radicalmente ridefinendo l'esperienza Motorola. Grazie agli ingenti investimenti di Lenovo, stiamo trasformando i nostri smartphone in strumenti intelligenti e intuitivi che semplificano vita, lavoro e tempo libero. La nostra “moto ai”, basata su contestualità e personalizzazione, e potenziata da partnership strategiche, porta già funzionalità avanzate nei nostri dispositivi di fascia alta, con l'obiettivo di renderle accessibili a tutti all’insegna della massima sicurezza".

Ma - spiega Barlocco - in Motorola "stiamo anche sviluppando una intelligenza artificiale predittiva che, superando il ruolo di mero assistente, anticiperà le esigenze dell'utente. Una rivoluzione che riporterà lo smartphone al centro delle abitudini digitali. Grazie all'AI uniamo tutti i nostri device (PC, tablet, smartphone) in un ecosistema allargato e senza soluzione di continuità, integrando l'offerta Motorola e Lenovo, una soluzione unica nel mercato. Lenovo e Motorola Qira, la nostra intelligenza ambientale multi-dispositivo recentemente presentata, è l'esempio concreto di questa visione: costruire un futuro dove l'AI agisce come un partner proattivo e contestuale, che ci conosce e arricchisce ogni aspetto della nostra vita digitale.”

Riassumento la strategia di sviluppo tecnologico e di comunicazione Barlocco afferma: "Vogliamo consolidare Motorola come un brand lifestyle-tech con un'anima giovane, accattivante e anticonvenzionale, capace di creare un legame emotivo profondo con i consumatori, in particolare con i giovani". "Abbiamo la solidità, la dimensione e una strategia vincente per realizzare queste ambizioni" conclude.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Intelligenza Artificiale Smartphone Motorola Lenovo
Vedi anche
News to go
Scioperi maggio 2026, quando e chi si ferma
Biennale Arte, commissario Ue Cultura Micaleff ringrazia ministro Giuli per posizione chiara su Russia - Video
Milano, il corteo per Sergio Ramelli finisce con i saluti romani - Video
Re Carlo e la battuta a Trump: "Parli inglese grazie a noi" - Video
Dossena: "Ci vuole il commissario, pallone italiano non capace di uscirne da solo"
News to go
L'Italia si prepara all'Expo 2027 a Belgrado
Getta bengala sul percorso del rally del Salento, paura per piloti e spettatori - Video
News to go
Nel 2024 la siccità ha colpito quasi 157mila chilometri quadrati di territorio Ue
Spari alla cena con Trump, la corsa del sospetto e la reazione del Secret Service - Video
L'addio di Ranieri alla Roma, sconcerto tra i tifosi a Testaccio
Lazio, ecco il nuovo sponsor: ufficiale partnership con Polymarket
Sal Da Vinci: "L’amore è un mestiere e va frequentato" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza