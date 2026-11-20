Lo studio basato sull'indicatore ONU MSA Land Use fotografa lo stato degli ecosistemi regionali: Valle d'Aosta in testa e Puglia in coda, mentre oltre 8 milioni di ettari hanno perso almeno il 75% della biodiversità originaria

In vista della Giornata Mondiale del Suolo istituita dalle Nazioni Unite il 5 dicembre, un'analisi condotta da XNatura, la divisione di nature intelligence di 3Bee, fotografa lo stato della biodiversità nelle regioni italiane a partire dall'uso del territorio e in prospettiva dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripristino della Natura. Lo studio, basato su immagini satellitari del 2025 elaborate a una risoluzione di cento metri, utilizza l'indicatore internazionale delle Nazioni Unite MSA Land Use (Mean Species Abundance, abbondanza media delle specie), che misura quanta biodiversità originaria permane in base alla destinazione del suolo assegnando il valore massimo di 1 a un bosco naturale, 0,1 a un seminativo intensivo e 0,05 a un contesto urbano.

Su scala nazionale il territorio italiano registra un indice medio pari a 0,66, conservando circa due terzi della propria biodiversità potenziale, ma su oltre 8 milioni di ettari, corrispondenti al 26,7% della superficie complessiva, la biodiversità originaria si è ridotta di almeno il 75% principalmente a causa delle coltivazioni intensive come cereali e mais, mentre aree urbane e infrastrutture incidono per circa un sesto delle zone degradate.

Nella graduatoria regionale guidata dalla Valle d'Aosta con un punteggio di 0,93, dove rocce, nevi e ghiacciai coprono il 42% della superficie e i boschi un altro 41%, seguono la Liguria con 0,92 grazie al 90% di copertura forestale e macchia, il Trentino-Alto Adige con 0,88, Calabria e Toscana a 0,77, Abruzzo a 0,75, Umbria a 0,74, Sardegna a 0,73, Piemonte, Lazio e Friuli-Venezia Giulia a 0,70, Campania a 0,69, Molise e Basilicata a 0,66, Marche a 0,61 e Lombardia al sedicesimo posto con 0,57, dove la presenza dell'arco alpino bilancia l'8,9% di superficie urbanizzata che la rende la regione più edificata del Paese. Nella parte bassa della classifica si collocano Sicilia ed Emilia-Romagna a quota 0,55, con quest'ultima che presenta la quota più alta di seminativi in Italia (38%) e la maggiore estensione a forte perdita di biodiversità (43%), seguite dal Veneto con 0,51 e dalla Puglia in ultima posizione con 0,41, condizionata da una copertura boschiva inferiore al 30% e da una diffusione del 57% tra seminativi e colture permanenti come oliveti e vigneti. In tutte le regioni emerge inoltre il ruolo determinante delle aree protette, al cui interno l'indice di biodiversità risulta costantemente superiore rispetto all'esterno, come dimostra il caso del Veneto dove il valore passa da 0,42 fuori dai confini tutelati a 0,82 all'interno.

Il quadro si inserisce negli obblighi previsti dalla Nature Restoration Law europea del 2024, che richiede agli Stati membri di avviare interventi di recupero su almeno il 30% degli habitat degradati entro il 2030, il 60% entro il 2040 e il 90% entro il 2050, obiettivi recepiti nella bozza del Piano Nazionale di Ripristino della Natura trasmessa alla Commissione europea il 25 settembre 2026 attraverso 2.078 misure. Parallelamente, il Rapporto SNPA 2026 segnala che nel 2025 le nuove superfici artificiali hanno raggiunto i 102 chilometri quadrati con un incremento del 22% rispetto all'anno precedente, e secondo le proiezioni dell'analisi il mantenimento di questo ritmo netto porterebbe alla trasformazione dell'equivalente di 36 campi da calcio al giorno entro il 2030, per un totale di circa 67.000 campi in cinque anni concentrati soprattutto in Sicilia (oltre 11.000), Lazio (circa 9.900) e Puglia (circa 7.700).

Niccolò Calandri, CEO di 3Bee | XNatura, ha commentato il valore operativo di queste rilevazioni per le politiche ambientali: “Il suolo è il luogo in cui la biodiversità si difende o si perde, e il Piano Nazionale di Ripristino è un'occasione che l'Italia non può mancare. Ma per raggiungere gli obiettivi del 2030 bisogna sapere da dove parte ogni regione e misurare i progressi anno dopo anno. Il nostro obiettivo è rendere fruibili dati ambientali che oggi restano nascosti, dare loro valore e fare in modo che il nostro team sia la garanzia ambientale di cui oggi c'è bisogno”.

Accanto al monitoraggio satellitare e alle decisioni istituzionali, il contributo alla rigenerazione degli ecosistemi passa anche attraverso iniziative condivise con imprese e partner sul territorio, tra cui la realizzazione di oltre 115 Oasi della Biodiversità con la messa a dimora di più di 50.000 alberi e piante nettarifere su oltre 100 ettari rigenerati, rispondendo così all'urgenza ricordata dalla FAO secondo cui dal suolo proviene il 95% degli alimenti e vi abita circa il 59% delle specie viventi, a fronte di tempi geologici che richiedono fino a mille anni per formare appena due o tre centimetri di terreno fertile.