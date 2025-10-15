ChatGPT diventa per adulti: arriva l'intelligenza artificiale in chiave erotica

La prossima evoluzione di ChatGPT è inattesa e fa già discutere: a partire da dicembre, l'intelligenza artificiale di OpenAI permetterà agli utenti adulti di interagire con l'IA in conversazioni piccanti a contenuto erotico. A rivelarlo è stato il CEO della compagnia, Sam Altman, che in un post su X ha fatto sapere che la nuova funzione sarà possibile grazie alla verifica dell'età, che sarà appunto disponibile per la fine dell'anno. Dimostrando di essere maggiorenni, gli utenti di ChatGPT potranno parlare di argomenti piccanti con il bot. Allo stesso tempo, gli sviluppatori di app e software potranno implementare il servizio in prodotti con contenuto erotico pensati per gli adulti.

Si tratta di una mossa che va nella direzione, già dichiarata da OpenAI, di voler rendere ChatGPT sempre più personale e personalizzabile. La compagnia ha dichiarato di aver istituito un "consiglio" di otto ricercatori ed esperti di intelligenza artificiale per controllare gli effetti del chatbot sulla salute mentale. "Ora che siamo riusciti a mitigare i problemi di salute mentale e disponiamo di nuovi strumenti, saremo in grado di allentare in modo sicuro le restrizioni nella maggior parte dei casi", ha scritto Altman su X. OpenAI non è certo l'unica compagnia ad aver deciso di esplorare il lato erotico dell'intelligenza artificiale: Grok, l'IA di Elon Musk, ha recentemente introdotto dei personaggi in 3D basati su intelligenza artificiale con i quali è possibile flirtare e parlare di sesso.