Cyber Monday 2025: l'Intelligenza Artificiale amplifica i rischi e ridefinisce lo shopping online

Il Cyber Monday, giorno di chiusura del weekend di Black Friday, è ormai consolidato come uno degli appuntamenti più rilevanti per l’e-commerce, con una stima di spesa di circa 4 miliardi di euro in Italia (fonte Codacons). Parallelamente all’aumento del traffico, l'evento si è trasformato in un momento prediletto dal cybercrime, che ha affinato le proprie strategie sfruttando l'Intelligenza Artificiale (AI).

Le analisi di settore indicano che l’uso dell’AI nel cybercrime ha contribuito a un incremento stimato del 400% degli attacchi, rendendo le frodi digitali e il phishing fino a dieci volte più efficaci rispetto al passato. In un contesto di "acquisti frenetici" e soglia d'attenzione ridotta, l'efficacia delle tecniche di social engineering aumenta in maniera esponenziale.

L'AI come acceleratore della minaccia digitale

L'Intelligenza Artificiale permette ai criminali di potenziare gli schemi di frode tradizionali, rendendo ogni dettaglio più credibile e quasi impossibile da riconoscere. Testi impeccabili, grafiche identiche agli originali e comunicazioni perfettamente localizzate hanno eliminato i segnali che un tempo aiutavano a individuare un tentativo di truffa.

Stefano Odaglia, CISO di HWG Sababa, ha messo in guardia contro l'accelerazione della minaccia: "L’Intelligenza Artificiale è un acceleratore straordinario, ma amplifica allo stesso modo rischi e minacce. Oggi i criminali informatici possono creare e-mail di phishing perfette, generare con grande rapidità contenuti credibili e persino costruire identità digitali false con una precisione che fino a pochi anni fa era impensabile. È per questo che, soprattutto in periodi di acquisti frenetici come il Cyber Monday, ogni richiesta anomala o urgente va verificata con attenzione: l’AI ha eliminato molti dei segnali che un tempo ci aiutavano a riconoscere una truffa."

Stanno emergendo formule di frode sempre più sofisticate, tra cui spicca l'esplosione dei falsi e-commerce. Questi siti, progettati con grande cura e spesso arricchiti da recensioni generate dall'AI, riescono a imitare in modo quasi perfetto piattaforme reali nei settori più popolari. Parallelamente, chatbot e identità digitali artificiali si integrano nelle interazioni quotidiane con gli utenti, dai servizi di assistenza ai marketplace, assottigliando sempre più la linea di separazione tra umano e agente automatizzato.

Il potenziale legittimo: L'Agentic Commerce

Accanto all'amplificazione dei rischi, l'AI sta guidando anche l'innovazione legittima nello shopping online. Gli assistenti digitali capaci di selezionare prodotti, confrontare prezzi e completare ordini rappresentano il primo passo verso l'agentic commerce, una modalità d’acquisto automatizzata destinata a trasformare il commercio digitale. L'AI si configura come la vera protagonista del fine settimana dell'e-commerce. Non sono più i consumatori o i rivenditori il fulcro del fenomeno, ma l'Intelligenza Artificiale, utilizzata "attivamente e passivamente dagli utenti, per arrivare prima al prezzo e all’oggetto del desiderio."