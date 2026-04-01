Darwin's Paradox!, la recensione

Quello del cinematic platformer è un vero e proprio sottogenere dei giochi d'azione, e la sua caratteristica principale risiede nella capacità di bilanciare la spettacolarità estetica con la solidità del sistema di controllo. Spesso questo genere tende a favorire l’accessibilità a scapito del tasso di sfida, ma Darwin’s Paradox! sceglie una strada differente. Sviluppato da ZDT Studio sotto l'egida di Konami, il titolo si presenta inizialmente come un’avventura dai toni vibranti e rincuoranti, per poi rivelarsi un action-platformer estremamente rigoroso che richiede una coordinazione non comune. La progressione non è una semplice passeggiata narrativa, ma un esercizio di precisione che premia la lettura dell'ambiente e il tempismo.

Il protagonista è un polpo intelligente, separato dal suo compagno e costretto a risalire le profondità di un complesso industriale sinistro. Una volta fuori dall'acqua, il mollusco si trova in un ambiente ostile dove il suo istinto naturale diventa l'unico strumento di sopravvivenza. La narrazione è quasi totalmente muta, priva di dialoghi e affidata esclusivamente alla forza delle immagini. L’eccellente direzione artistica e l'uso sapiente dell'illuminazione riescono a trasmettere un senso di disagio crescente, enfatizzato da animazioni di morte singolarmente brutali che sottolineano la pericolosità del contesto.

Il fulcro dell'esperienza risiede nella gestione del movimento, con una distinzione netta tra le sezioni acquatiche, rapide e fluide, e quelle terrestri, dove Darwin è più vulnerabile. La capacità del protagonista di aderire a quasi ogni superficie introduce una dimensione verticale costante, ostacolata solo da una sostanza viscida che annulla l'effetto ventosa. Il level design è strutturato per integrare questa meccanica in modo naturale, arrivando a richiedere una sincronia millimetrica per un livello di sfida molto alto. Non si tratta di una sfida punitiva in stile Mario Maker, ma di un’esigenza di precisione costante che non concede sconti al giocatore.

Accanto al platforming puro, il titolo introduce meccaniche di shooting tramite l'inchiostro e fasi di camuffamento. Se il primo elemento risulta ben integrato nella risoluzione degli enigmi ambientali, le sezioni stealth appaiono meno rifinite e talvolta eccessivamente slegate dal resto del gameplay. Analogamente, un brusco cambio di controllo nelle fasi finali del gioco rischia di generare una frustrazione non necessaria, spezzando l'armonia costruita fino a quel momento. Tuttavia, la linearità dell'esperienza è mitigata da percorsi opzionali che nascondono collezionabili utili ad approfondire la lore del mondo di gioco.

Nel complesso, Darwin’s Paradox! si attesta come un’opera di alta qualità che riesce a coniugare la brevità con una profondità meccanica sorprendente. Nonostante qualche incertezza nelle fasi meno dinamiche, la fiducia riposta da Konami in questo progetto sembra ripagata da una produzione che non scende a compromessi sulla difficoltà. È un titolo che guarda al futuro del genere con consapevolezza, confermando la volontà del publisher giapponese di tornare a investire su esperienze autoriali e tecnicamente solide.

Fomato: PS5 (versione testata), Xbox Series X|S, PC Editore: Konami Sviluppatore: ZDT Studio Voto: 8