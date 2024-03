Degrii Zima Pro: il primo robot a ultrasuoni e senza fili per la pulizia delle piscine

Tecnologia avanzata e esperienza di progettazione per l'avvio della bella stagione

Il Degrii Zima Pro è il primo robot pulitore di piscine ultrasuoni senza fili al mondo ed è un assistente pratico per la pulizia della piscina. Grazie ad una avanzata tecnologia di navigazione radar ultrasuoni e grazie ad una potente capacità di aspirazione, permette la pianificazione globale del percorso e rimuove efficientemente lo sporco e le impurità da qualsiasi superficie come il fondo della piscina, le pareti e la linea dell'acqua. Inoltre, con l'app Degrii, è possibile monitorare e controllare manualmente i progressi della pulizia in tempo reale secondo le proprie preferenze. La batteria integrata da 10.000mAh garantisce fino a 3,5 ore di pulizia e si ferma automaticamente alla parete della piscina quando il livello della batteria scende sotto il 10%.

I costi di manutenzione delle piscine sono cresciuti costantemente durante gli ultimi anni e certamente l'adozione di un robot automatico potrebbe costituire un buon risparmio in termini economici. Il Degrii Zima Pro è dotato di avanzata tecnologia di navigazione radar ultrasuoni, quando pulisce, riconosce intelligentemente diverse forme e materiali della piscina e pianifica automaticamente il percorso di pulizia, seguendo il percorso di pulizia a "prua" per pulire a fondo il fondo della piscina, le pareti e le linee dell'acqua e altre superfici dello sporco, non solo pulendo efficientemente, ma riducendo anche pulizie mancate o ripetute. Con una potenza di aspirazione di 250W, può rimuovere completamente piccole pietre, foglie e altri rifiuti che si depositano normalmente sul fondo della piscina.

Il Degrii Zima Pro, grazie al suo design senza fili, pulisce automaticamente quando acceso, risolvendo completamente i problemi dei robot pulitori di piscine tradizionali con cavi di lunghezza insufficiente o di difficile gestione. La durata della batteria di 3,5 ore è sufficiente per pulire un'area di 460 m². Quando la potenza della batteria è inferiore al 10%, rimarrà automaticamente alla parete della piscina e può essere sollevato direttamente senza la necessità di entrare in acqua per recuperarlo. Il grande filtro doppio da 6,5L adotta un sistema ultrafine da 180um con kit di purificazione dell'acqua, che aiuta a purificare l'acqua dalle impurità.

l Degrii Zima Pro supporta il monitoraggio del progresso della pulizia tramite l'app che consente allo stesso tempo un controllo manuale del percorso. Il robot può anche essere controllato a distanza per pulire la piscina in qualsiasi momento, rendendo la manutenzione della piscina più facile e conveniente. Puoi anche sollevare il Degrii Zima Pro con un solo clic tramite l'app Degrii quando la pulizia è completata.

Il potente e facile da usare robot pulitore di piscine senza fili ultrasuoni Degrii Zima Pro è disponibile in promozione solo per 6 giorni a un prezzo scontato di €899. Il robot infatti è in vendita su Amazon con €200 di sconto sul prezzo originale di €1.199 con un coupon. Dal 20/03/2024 al 25/03/2024, durante l'evento Primavera, c'è anche uno sconto di €100, che porterà il prezzo finale a soli €899.