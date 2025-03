Digitale: Oggiano, ‘Ai e tecnologia tra le sfide del futuro del giornalismo’

“Tra i temi e le sfide del futuro del giornalismo c'è sicuramente l'intelligenza artificiale, ma non solo: per esempio, come essere sostenibili dal punto di vista economico sulle piattaforme. Senza dimenticare il fermento creativo, all'interno di questi ecosistemi, dove anche grazie alla tecnologia rischiamo di fare tutti troppe cose simili". Sono le dichiarazioni di Francesco Oggiano, fondatore Digital Journalism Fest, in occasione dell’omonimo festival al centro culturale Base di Milano. Una giornata ricca di incontri per parlare del futuro della comunicazione, tra giornalismo social, creator, piattaforme, Intelligenza artificiale e consigli per creare contenuti.