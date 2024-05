EA Sports FC 24, debutta la Squadra della Stagione

Una delle novità più significative della Campagna TOTS di quest'anno è il suo formato, non più basato su scadenze temporali o proiezioni arbitrarie, ma su un metodo di selezione che si avvale delle più avanzate metriche di prestazione

EA Sports ha annunciato la Campagna FC 24 Squadra della Stagione (TOTS), che offre l'opportunità unica di giocare con i migliori talenti calcistici del pianeta, selezionati sulla base delle loro performance stagionali. Una delle novità più significative della Campagna TOTS di quest'anno è il suo formato, non più basato su scadenze temporali o proiezioni arbitrarie, ma su un metodo di selezione che si avvale delle più avanzate metriche di prestazione, fornite da Opta di Stats Perform. Ciò significa che ogni giocatore incluso in TOTS ha guadagnato il suo posto sulla base delle sue prestazioni sul campo, rendendo la selezione più autentica e meritocratica. Inoltre, la collaborazione con i singoli campionati nazionali garantisce una rappresentazione accurata dei migliori talenti di ogni lega.

La Squadra della Stagione sarà anche dinamica, rispecchiando le performance in tempo reale delle squadre durante le fasi finali della stagione. Questo significa che gli oggetti TOTS evolveranno e si potenzieranno in base alle prestazioni della squadra nel corso dei tornei. Inoltre, EA Sports FC Mobile non è da meno: anche lì la Campagna TOTS porterà un'esperienza di gioco evoluta, offrendo ai giocatori la possibilità di accedere ai migliori talenti del calcio mondiale direttamente dal palmo della loro mano. Di seguito tutti i protagonisti della Mixed League 2.