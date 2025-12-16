circle x black
Cerca nel sito
 

Espansione per Silksong e upgrade next-gen per il primo Hollow Knight

sponsor

Team Cherry guarda al 2026: arriva "Sea of Sorrow", contenuto gratuito a tema nautico, mentre il capostipite della serie si prepara a sfruttare l'hardware di Switch 2 con un aggiornamento tecnico

Espansione per Silksong e upgrade next-gen per il primo Hollow Knight
16 dicembre 2025 | 12.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Con sette milioni di copie vendute, il successo commerciale di Hollow Knight: Silksong è un dato acquisito, ma Team Cherry ha già delineato la roadmap per il prossimo biennio. Lo studio ha ufficializzato il rilascio di "Sea of Sorrow", un'espansione gratuita prevista per il 2026. Il contenuto aggiuntivo manterrà l'approccio classico della software house, introducendo nuove aree esplorabili, boss inediti e strumenti per Hornet, il tutto caratterizzato da un'ambientazione a tema nautico che espanderà l'universo narrativo del sequel.

Parallelamente al supporto per il nuovo capitolo, il 2026 segnerà anche il ritorno tecnico del primo Hollow Knight. È stata confermata una Nintendo Switch 2 Edition, concepita come aggiornamento gratuito per chi possiede già il titolo sulla console attuale. L'operazione punta ad allineare le prestazioni del gioco originale agli standard visti su Silksong per la nuova piattaforma, integrando modalità ad alto frame rate, risoluzioni incrementate e un comparto di effettistica modernizzato.

Nell'attesa del salto generazionale, il team ha avviato un'opera di manutenzione sulle versioni attualmente in commercio, con particolare attenzione all'utenza PC che può già accedere ai test tramite i canali beta. Le modifiche puntano alla concretezza dell'esperienza utente: viene introdotto il supporto nativo ai monitor 21:9 e 16:10, l'aggiornamento del sistema di input per una compatibilità controller più estesa e la funzione di pausa durante la navigazione nei menu.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Hollow Knight Silksong Switch 2 videogiochi DLC
Vedi anche
News to go
Sciopero aerei mercoledì 17 dicembre: stop di quattro ore e possibili disagi
Ucraina, Meloni al vertice di Berlino: "Mi aspetto passi avanti" - Video
News to go
Mattarella: “Disordinata e ingiustificata aggressione contro l’Unione europea”
News to go
Multe, rinviati aumenti previsti dal Codice della strada
News to go
Natale, Papa: "No allo shopping dopante"
News to go
Pausa pranzo, ecco quanto si può risparmiare portando il cibo da casa
News to go
Ospedali in Italia, ecco i migliori: Lombardia e Veneto conquistano il podio
News to go
Ocm Vino, via libera Ue: semplificazioni ed etichette più chiare
L'eroe di Bondi Beach, affronta il terrorista e gli strappa il fucile: il video
Chieti, branco di lupi davanti a una villetta - Video
News to go
Natale 2025, rincari di panettone e pandoro: il confronto con il 2021
News to go
E' il 2025 il secondo anno più caldo della storia


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza