Espansione per Silksong e upgrade next-gen per il primo Hollow Knight

Con sette milioni di copie vendute, il successo commerciale di Hollow Knight: Silksong è un dato acquisito, ma Team Cherry ha già delineato la roadmap per il prossimo biennio. Lo studio ha ufficializzato il rilascio di "Sea of Sorrow", un'espansione gratuita prevista per il 2026. Il contenuto aggiuntivo manterrà l'approccio classico della software house, introducendo nuove aree esplorabili, boss inediti e strumenti per Hornet, il tutto caratterizzato da un'ambientazione a tema nautico che espanderà l'universo narrativo del sequel.

Parallelamente al supporto per il nuovo capitolo, il 2026 segnerà anche il ritorno tecnico del primo Hollow Knight. È stata confermata una Nintendo Switch 2 Edition, concepita come aggiornamento gratuito per chi possiede già il titolo sulla console attuale. L'operazione punta ad allineare le prestazioni del gioco originale agli standard visti su Silksong per la nuova piattaforma, integrando modalità ad alto frame rate, risoluzioni incrementate e un comparto di effettistica modernizzato.

Nell'attesa del salto generazionale, il team ha avviato un'opera di manutenzione sulle versioni attualmente in commercio, con particolare attenzione all'utenza PC che può già accedere ai test tramite i canali beta. Le modifiche puntano alla concretezza dell'esperienza utente: viene introdotto il supporto nativo ai monitor 21:9 e 16:10, l'aggiornamento del sistema di input per una compatibilità controller più estesa e la funzione di pausa durante la navigazione nei menu.