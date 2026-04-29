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Evoluzione della telefonia desktop, HP integra intelligenza artificiale e sicurezza

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Al Channel Partners Expo 2026, HP presenta la nuova serie Poly Edge V, puntando su hardware protetto, audio computazionale e funzioni per la gestione delle emergenze.

Evoluzione della telefonia desktop, HP integra intelligenza artificiale e sicurezza
29 aprile 2026 | 10.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

HP ha presentato la nuova serie Poly Edge V per incontrare la necessità di comunicazioni chiare, affidabili e protette negli ambienti di lavoro ibridi e di prima linea. Il telefono desktop mantiene una posizione centrale nelle infrastrutture IT aziendali. Le proiezioni di mercato indicano che oltre il 93% dei responsabili tecnologici prevede di consolidare gli investimenti in questa tipologia di dispositivi nei prossimi cinque anni. La risposta tecnologica a questa tendenza si traduce nello sviluppo di terminali Open SIP che combinano audio professionale e protocolli di sicurezza avanzati, rispondendo alle esigenze di settori critici come la sanità, il settore governativo e l'ospitalità.

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L'adozione della tecnologia NoiseBlockAI di nuova generazione rappresenta il cuore dell'esperienza audio della nuova serie. Questo sistema di intelligenza artificiale è progettato per garantire la qualità del suono anche in uffici rumorosi o contesti operativi frenetici. La capacità di isolare la voce ed eliminare i rumori di fondo diventa cruciale in ambiti come la vendita al dettaglio o le strutture sanitarie, dove la precisione della comunicazione può avere un impatto diretto sull'efficienza del servizio.

La protezione dei dati è garantita dall'integrazione di un Trusted Security Module (TSM), che assicura la difesa dell'hardware e l'integrità dei dati lungo l'intero ciclo di vita del prodotto. Oltre alla sicurezza digitale, i nuovi terminali introducono funzionalità specifiche per la protezione fisica dei dipendenti. Un tasto programmabile permette infatti di inoltrare chiamate di emergenza silenziose: la segnalazione viene inviata a un numero predefinito senza apparire sull'interfaccia del telefono, offrendo un supporto discreto in situazioni di potenziale rischio o sensibilità.

hp poly edge v800 core set top down

La serie è strutturata per adattarsi a diversi carichi di lavoro, dai modelli essenziali fino alle varianti premium con display da 5 pollici capaci di gestire fino a 60 linee. La connettività è garantita da porte USB-C e, sui modelli superiori, da Wi-Fi e Bluetooth integrati, facilitando l'accoppiamento con le cuffie delle serie HP Poly Voyager e HP Poly Mission. Per i reparti IT, la distribuzione su larga scala è semplificata dalla piattaforma Poly Lens, che abilita il monitoraggio e la configurazione remota dei dispositivi.

Infine, l'attenzione alla sostenibilità è confermata dalla certificazione TCO e dall'utilizzo di almeno il 35% di plastiche riciclate nella costruzione dei terminali, riducendo l'impronta ambientale dei parchi macchine aziendali.

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hp telefonia desktop intelligenza artificiale sicurezza Channel Partners Expo 2026 serie Poly Edge V audio computazionale HP Poly Edge V
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