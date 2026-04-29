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Final Fantasy VII Rebirth, il codice per scaricare la demo su Switch 2

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La versione dimostrativa del secondo capitolo della trilogia remake approda su nuove piattaforme, permettendo di testare le fasi iniziali dell’avventura

Final Fantasy VII Rebirth, il codice per scaricare la demo su Switch 2
29 aprile 2026 | 09.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Square Enix ha reso disponibile una versione dimostrativa di Final Fantasy VII Rebirth dedicata alle piattaforme Xbox Series, Nintendo Switch 2 e per il Microsoft Store su PC, ampliando sensibilmente il bacino d'utenza del titolo. Questa prova gratuita permette di affrontare le fasi iniziali dell'avventura fino alla conclusione del secondo capitolo, offrendo uno sguardo ravvicinato al mondo esterno dopo l'abbandono della città di Midgar. I giocatori possono esplorare liberamente le prime aree aperte prima di decidere se proseguire verso le miniere di Mithril, testando con mano le nuove dinamiche di movimento e il sistema di combattimento evoluto.

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La gestione dei dati rappresenta un elemento cardine di questa release, poiché i progressi accumulati possono essere trasferiti integralmente nella versione finale del software al momento del lancio. Oltre alla continuità dell'esperienza, il passaggio dei salvataggi garantisce l'accesso a contenuti esclusivi come il Portafortuna Moguri e un set di sopravvivenza contenente oggetti utili per le prime fasi della campagna. Sebbene lo sblocco degli obiettivi sia disabilitato all'interno della demo, il sistema riconoscerà i traguardi raggiunti durante la prova non appena i dati verranno caricati nel gioco completo, convalidando retroattivamente i successi ottenuti dall'utente.

Il progetto si pone come il secondo tassello della trilogia che reinterpreta il classico originale pubblicato nel 1997, coprendo l'arco narrativo che conduce i protagonisti verso la Capitale Dimenticata. Rispetto all'opera di fine millennio, la struttura ludica integra elementi inediti e una progressione basata sull'esplorazione di vasti scenari naturali, spesso percorribili a dorso di Chocobo. La demo è disponibile sugli store digitali delle varie piattaforme, oppure può essere scaricata gratuitamente su Switch 2 utilizzando il seguente codice: D3GM3304HQ5BBMVB.

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Final Fantasy VII Rebirth Square Enix Switch 2 demo codice download Xbox videogiochi
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