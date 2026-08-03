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God of War: già si parla della seconda stagione della serie Prime Video

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Dopo l'addio forzato di Ryan Hurst nei panni di Kratos, la produzione punta ad attori più grandi per interpretare i due giovani protagonisti

God of War: già si parla della seconda stagione della serie Prime Video
03 agosto 2026 | 14.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La serie televisiva di God of War prodotta per Prime Video, già segnata da diverse difficoltà, si prepara ad altri cambi di cast in vista della seconda stagione. Secondo un report pubblicato da MP1st, lo studio starebbe cercando nuovi interpreti per i ruoli di Atreus e Thrud, personaggi centrali nella saga videoludica di Santa Monica Studio.

Per la prima stagione, il ruolo di Kratos era stato inizialmente affidato a Ryan Hurst, noto per Sons of Anarchy, mentre Atreus era stato assegnato a Callum Vinson, visto in Chucky, e quello di Thrud a Island Austin, apparsa in Insidious: L'ultima chiave. Il mese scorso era già emerso che Hurst avrebbe lasciato il progetto a causa di un infortunio subito durante le riprese, rendendo necessaria la ricerca di un nuovo interprete per Kratos.

Ora, stando a quanto ricostruito da MP1st sulla base di alcuni annunci di casting risalenti a maggio, la produzione starebbe cercando attori tra i 14 e i 17 anni per i ruoli di Atreus e Thrud, una fascia d'età superiore rispetto ai 9-12 anni richiesti in origine. Il dettaglio non sorprende, considerando che la seconda stagione dovrebbe adattare gli eventi di God of War Ragnarok, uscito nel 2022, che nel gioco segue un salto temporale rispetto al capitolo del 2018: in quella fase della storia, sia Atreus che Thrud assumono un ruolo narrativo e d'azione più rilevante. Sembra dunque che gli autori abbiano preferito ricorrere a interpreti più maturi piuttosto che attendere la crescita naturale del cast già scelto.

Al momento non risultano altri cambi di cast previsti, né per la prima né per la seconda stagione. La data di debutto del primo episodio della serie resta comunque incerta, dal momento che le riprese dovranno ripartire con il nuovo interprete di Kratos. Nel frattempo, per quanto riguarda i videogiochi, è già nota la data di uscita di God of War Laufey, il prossimo capitolo della saga, atteso su PS5 per il 16 febbraio 2027.

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God of War Prime Video videogiochi serie TV PlayStation
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