Golden Globe 2024: Trionfo di 'Oppenheimer' di Christopher Nolan

La 81ª edizione dei Golden Globe Awards si è conclusa con 'Oppenheimer' e 'Poor Things' come i grandi vincitori della serata. Cillian Murphy ha ottenuto il Golden Globe per il Miglior Attore nella categoria Film Drammatico per 'Oppenheimer', mentre Emma Stone ha conquistato il Golden Globe per la Miglior Attrice nella sezione Musical/Commedia per 'Poor Things'. 'Killers of the Flower Moon' ha ottenuto il suo unico premio della serata con Lily Gladstone trionfante nella categoria Miglior Attrice - Dramma. Nonostante fosse la candidata più nominata dell'anno, 'Barbie' ha ottenuto solo due premi.

Il blockbuster da 950 milioni di dollari 'Oppenheimer' di Universal è stato il grande vincitore ai 81° Golden Globe Awards, vincendo in ben cinque categorie: Film – Dramma, Regia per Christopher Nolan, Miglior Attore per Cillian Murphy, Migliore Attore Non Protagonista per Robert Downey Jr., e Colonna Sonora Originale. L'epopea di Nolan, di tre ore e mezza su Robert J. Oppenheimer, il padre della bomba atomica, è stato il primo film dopo aver interrotto la collaborazione con Warner Bros.

Warner Bros, che ha incassato $1,5 miliardi con Barbie, è entrata ai Globes con otto nomination: Miglior Film – Musical o Commedia, Miglior Attrice – Musical o Commedia (Margot Robbie), Attore Non Protagonista (Ryan Gosling), Regia per Greta Gerwig, Sceneggiatura e tre posti nella categoria canzone. L'unico premio è stato attribuito alla canzone per “What Was I Made For?” di Billie Eilish. 'Poor Things' di Searchlight ha superato l'epica della bambola più famosa del mondo con vittorie per Film – Musical o Commedia e Miglior Attrice – Musical o Commedia per Emma Stone. Sia 'Oppenheimer' che 'Barbie' erano nominati nella nuova categoria "Box Office", vinta alla fine da 'Barbie'.