HWG Sababa conquista la cybersecurity globale

L'azienda consolida la leadership in Europa, Medio Oriente e Asia. Premiata a Dubai per la soluzione HyperSOCTM, guida l'innovazione dei processi operativi e strategici cyber

HWG Sababa, realtà italiana di riferimento nel panorama della cybersicurezza, ha concluso il 2025 con un bilancio di straordinario sviluppo sui mercati internazionali. Forte delle proprie competenze maturate in Italia, l'azienda ha avviato un percorso di internazionalizzazione strutturato, dimostrando la capacità di esportare l'eccellenza tecnologica nazionale e di adattarsi alle specificità dei mercati regionali.

Grazie a questa strategia, HWG Sababa ha rafforzato la propria presenza in Europa e in regioni strategiche come il Medio Oriente e l'Asia Centrale, affermandosi come partner di primo piano per istituzioni e imprese globali.

Riconoscimento in Medio Oriente e primato tecnologico

Un importante riconoscimento dell'impegno nell'innovazione è giunto al CYSEC UAE 2025 di Dubai. In questa sede, la soluzione HyperSOCTM del gruppo HWG Sababa è stata premiata come Most Innovative Cybersecurity Solution of the Year. Questo risultato consolida la leadership dell’azienda nell’evoluzione dei processi operativi di sicurezza e nell’industrializzazione delle decisioni strategiche in ambito cyber.

Come ha dichiarato Lorenzo Bernini, Managing Director di HWG – sede del Gruppo a Dubai: "Questo premio rappresenta non solo una testimonianza della nostra crescita tecnologica, ma anche della visione strategica che guida HWG Sababa nel supportare la trasformazione digitale sicura delle imprese a livello globale." La piattaforma HyperSOCTM sottolinea la capacità di HWG Sababa di anticipare e neutralizzare minacce cyber e ibride grazie a tecnologie avanzate di analisi, automazione e intelligence.

Ruolo strategico in Asia e validazione globale

L'impegno di HWG Sababa si estende all'Asia Centrale, dove l'azienda ha rafforzato il proprio ruolo strategico in Uzbekistan. Durante il Cyber Security Central Eurasia 2025, l'azienda ha presentato le best practice sviluppate con la creazione del primo SOC nazionale del Paese.

George Shebuldaev, Managing Director di HWG Sababa CA, ha evidenziato come questo progetto abbia: "posto le basi per l’implementazione di soluzioni avanzate di cybersecurity nelle principali banche, infrastrutture critiche e organizzazioni retail del Paese, che oggi collaborano attivamente con HWG Sababa." L'azienda si distingue anche per l'implementazione di soluzioni antifrode, rispondendo alle esigenze attuali del settore finanziario uzbeko.Le competenze dell'azienda hanno ricevuto conferma anche a livello accademico-competitivo: HWG Sababa è stata protagonista alla International Cybersecurity Challenge (ICC) Tokyo 2025.

In tale occasione, Lorenzo Coppi, Offensive Expert dell’azienda, ha svolto il ruolo di mentor per il LAC – Latin American and Caribbean Cyber Team, guidando 17 giovani talenti e confermando il riconoscimento internazionale delle capacità e dell'esperienza di HWG Sababa su una delle piattaforme più prestigiose per la validazione delle competenze cyber a livello mondiale.