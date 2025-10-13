I LOVE LUCCA COMICS & GAMES a Roma

Un evento unico, un film irripetibile, una celebrazione senza precedenti: I LOVE LUCCA COMICS & GAMES è pronto a conquistare il grande schermo con la sua anteprima ufficiale durante la ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma si terrà dal 15 al 26 ottobre 2025.

Il film-documentario che racconta l’anima del più grande community event del mondo sarà presentato nella sezione FreeStyle Arts della ventesima edizione. Un’occasione unica per vivere in anteprima assoluta l’energia e le emozioni della manifestazione che ha rivoluzionato il modo di fare cultura popolare, trasformandosi in un fenomeno internazionale.

Sfileranno sul carpet i protagonisti del documentario, che con le loro storie hanno raccontato Lucca Comics & Games. L’attesissimo evento cinematografico sarà poi disponibile nelle sale italiane per tre giorni, il 10, 11 e 12 novembre 2025, distribuito da I Wonder Pictures in collaborazione con Unipol Biografilm Collection.

Le prevendite sono aperte ufficialmente dal 24 settembre ed è possibile acquistare i biglietti direttamente da questo link.