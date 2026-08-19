circle x black
Cerca nel sito
 

Ikea prepara una collezione ispirata a Xbox

sponsor

Il colosso svedese dell'arredamento lascia intravedere una collaborazione con il marchio Microsoft

Ikea prepara una collezione ispirata a Xbox
19 agosto 2026 | 11.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Ikea sembra pronta a entrare nel mondo del gaming con una linea di prodotti dedicata a Xbox. L'azienda svedese ha pubblicato oggi sul proprio account Instagram un video che anticipa, senza fornire dettagli precisi, una collezione ispirata alla console Microsoft.

Le immagini condivise non chiariscono tempistiche né contenuti completi dell'iniziativa, ma lasciano intuire alcuni elementi della futura gamma. Si intravede infatti un mobile la cui forma richiama quella della levetta analogica di un controller Xbox, accanto a un cuscino verde brillante dal caratteristico taglio a X, chiaro riferimento al logo del marchio.

Non è la prima volta che Ikea affianca il proprio nome a quello di realtà legate al mondo videoludico e tecnologico, in un percorso che negli ultimi anni ha visto il marchio ampliare progressivamente il proprio catalogo verso prodotti pensati per postazioni gaming e da scrivania. La scelta di puntare su Xbox conferma l'interesse dell'azienda verso questo segmento di pubblico, sempre più centrale nelle strategie di diversificazione del brand.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Xbox Ikea arredamento videogiochi
Vedi anche
Palio di Siena, vince il Nicchio con il fantino Tittia: esplode la festa
Una tastiera tatuata sul braccio, l'idea geniale di una mamma per parlare con il figlio autistico - Video
Spari contro fuggitivo al pronto soccorso di Prato, il filmato: dall'attacco con l'estintore alla fuga in manette
Calabria, arrestato dopo aver appiccato un incendio: era stato ripreso da un drone
Paura sulla Firenze-Pisa-Livorno, auto accede contromano ma un camionista evita il peggio - Video
Pick-up su duna a Porto Cesareo, multa salata e denuncia del vicesindaco: "Atto di arroganza e presunzione"
New to go
Bonus fiscali in scadenza, i dossier al centro della prossima Legge di bilancio
Tempesta di fulmini su Roma, le immagini del cielo illuminato a giorno - Video
News to go
Meta e accuse di danni ai minori, si apre lo storico processo negli Usa
News to go
Debito pubblico, a giugno nuovo record a 3.207,2 miliardi
Eruzione Etna, nuova bocca nella Valle del Bove: il video della nuvola di cenere vulcanica - Video
Sardegna, nuovo sbarco di migranti tra i bagnanti dopo l'incidente a Su Giudeu - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza