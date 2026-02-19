Il nucleare nella pianificazione energetica: prospettive di sicurezza e innovazione

Il dibattito sulla transizione ecologica e sulla sovranità energetica si arricchisce di un nuovo capitolo fondamentale con l'evento "Il nucleare nella pianificazione energetica. Sicurezza, innovazione e competitività nel contesto internazionale". L’iniziativa, prevista per il 20 febbraio 2026 presso lo Spazio multimediale Europa Experience – David Sassoli a Roma, nasce con l'obiettivo di favorire un confronto pluralista sulle trasformazioni dei sistemi energetici globali. Al centro dell'analisi figurano le implicazioni dirette della tecnologia nucleare in termini di sicurezza degli approvvigionamenti e sostenibilità ambientale, elementi cardine per il raggiungimento degli obiettivi di neutralità carbonica fissati dalle strategie europee.

Oltre alla tradizionale produzione di energia, il vertice esplora le nuove frontiere della ricerca, con particolare attenzione alla digitalizzazione e alla sicurezza dei sistemi complessi. Il programma prevede contributi tecnici che spaziano dall'applicazione delle infrastrutture digitali e blockchain alla sorveglianza ambientale, passando per la gestione dei programmi nucleari industriali e le nuove misure di strumentazione. Parte essenziale del dialogo riguarda il posizionamento competitivo dell’Italia, che mira a valorizzare le proprie eccellenze nella ricerca e nell'industria tecnologica per rispondere alle sfide della transizione, integrando il nucleare in modelli di governance responsabili e orientati all'innovazione.

Il confronto coinvolge un ampio spettro di stakeholder, tra cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il MASE, ISPRA, ENEA ed Eni, sottolineando la natura multidisciplinare della materia. Come sottolineato da Gabriele Ferrieri, Presidente dell’Associazione Nazionale Giovani Innovatori (ANGI), "il confronto sul nucleare rappresenta oggi una priorità strategica per il futuro energetico del Paese. Come ANGI crediamo sia fondamentale creare spazi di dialogo qualificato tra istituzioni, ricerca e industria, affinché le scelte in materia di pianificazione energetica siano fondate su competenza, innovazione e visione internazionale". L'approccio scientifico e responsabile è indicato come l'unico binario possibile per affrontare la crisi energetica, valorizzando al contempo il contributo dei giovani innovatori nei processi decisionali.

L'evento, patrocinato anche da WEC Italia e CDTI, analizza infine le traiettorie tecnologiche di lungo periodo, come la fusione magnetica e le applicazioni avanzate dell'energia atomica. Il dialogo tra la comunità scientifica e i rappresentanti del settore industriale, come Walter Tosto S.p.A. e Sogin, mira a definire una roadmap chiara per l'integrazione del nucleare nel mix energetico nazionale. Solo attraverso un coordinamento tra ricerca accademica e capacità produttiva sarà possibile garantire quella competitività economica necessaria a sostenere il peso della transizione ecologica in un mercato internazionale sempre più dinamico e tecnologicamente esigente.