circle x black
Cerca nel sito
 

Il rover ETNA ha completato i test sul vulcano siciliano

sponsor

Sviluppate tecnologie di navigazione e robotica autonoma per le future missioni lunari

Il rover ETNA ha completato i test sul vulcano siciliano
03 agosto 2026 | 12.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

L'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) ha concluso la campagna sperimentale del rover ETNA, acronimo di Exploration Technology for Navigation & Autonomy, svolta sulle superfici laviche del Monte Etna per validare nuove tecnologie di mobilità robotica destinate all'esplorazione spaziale. Il programma Universal Locomotion System (ULS), inserito nella roadmap nazionale per la robotica e l'intelligenza artificiale e mirato alle future operazioni sul Polo Sud lunare, vede come capofila industriale Thales Alenia Space Italia in collaborazione con Leonardo, ALTEC, AIKO, Volta Structural Energy, il Politecnico di Torino e l'Istituto Italiano di Tecnologia.

727f05c8 3697 4c2d b1af f541313bc5e0 scaled

Crediti:ASI

Il vulcano siciliano è stato individuato come terreno di prova ideale grazie alla presenza di materiale non compatto, pendii e rilievi irregolari che ricreano un contesto geologico analogo a quello della superficie lunare. Nel corso dei test, il veicolo ha affrontato terreni accidentati verificando l'efficacia dei sistemi di navigazione autonoma, di locomozione, di controllo e di gestione degli strumenti scientifici di bordo, moduli pensati per consentire ai rover di effettuare ispezioni, trasportare carichi e supportare l'attività degli astronauti anche in assenza di supervisione diretta da terra.

Come dichiarato da Roberto Formaro, Direttore Ingegneria e Tecnologie dell'ASI: "Grazie al programma Universal Locomotion System ed ai risultati ottenuti durante la campagna di test sul Monte Etna, ASI conferma il proprio impegno nel sostenere lo sviluppo di tecnologie strategiche per le future missioni spaziali, rafforzando il ruolo dell'industria e della comunità scientifica e contribuendo alla crescita delle competenze nazionali nei settori della robotica avanzata e della mobilità spaziale".

etnastaff

Dimensione rover in rapporto al team ASI-Thales. Crediti: ASI

La struttura del progetto punta a consolidare la filiera scientifica e industriale italiana nelle tecnologie di esplorazione planetaria. Roberto Angelini, Responsabile Esplorazione e Scienza di Thales Alenia Space ha dichiarato: "Il programma Universal Locomotion System, e le operazioni svolte sul rover “Etna” rappresentano a pieno la virtuosità del sistema spazio dell’esplorazione umana e robotica in Italia», aggiungendo che «le competenze di attori industriali di riferimento come Thales Alenia Space e Leonardo, messe a fattor comune con importanti realtà quali ALTEC, Aiko, Volta Structural Energy e poli d’eccellenza quali il Politecnico di Torino e l’ IIT - Istituto Italiano di Tecnologia, sotto la guida e sostenendo la visione dell’Agenzia Spaziale Italiana, costituiscono esempio di progressione tecnologica, base per estendere le ambizioni, Italiane, Europee ed Internazionali per la scoperta di Luna, Marte e dello spazio profondo".

Crediti immagine di cover: ASI

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
rover ETNA vulcano Etna robotica autonoma tecnologie di navigazione missioni lunari Thales Alenia Space ASI
Vedi anche
News to go
Caldo record, allerta massima: oggi 25 città da bollino rosso
Ex Ilva, sciopero lavoratori a Taranto: "Serve transizione ecologica e sociale" - Video
Conte: "Non votiamo il sostegno militare all'Ucraina" - Video
news to go
Gioco d'azzardo tra i giovani, crescono i comportamenti a rischio
Trump e il colpo vincente a golf: "Io ho talento e voi no" - Video﻿
Pd, il lungo colloquio appartato tra Schlein e Gualtieri - Video
Salute mentale, Schillaci: "E' la grande sfida della nostra epoca"
Via al restauro finale Ponte Rialto, il video dell'urto con il barcone rubato nel 2025
Truffe agli anziani, nuove iniziative delle forze dell'ordine per contrastare il fenomeno
Calabria, ruspe smantellano tendopoli dei braccianti a San Ferdinando - Video
Venezia, a Porto Marghera cumuli di rottami metallici prendono fuoco per il caldo estremo - Video
Economia, crescono stipendi e costo della vita - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza