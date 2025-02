Gli infortuni sono un aspetto inevitabile del calcio, ma il loro impatto sulle prestazioni di una squadra può essere significativo. Un recente studio, commissionato da HONOR, ha analizzato in profondità il rapporto tra infortuni e risultati sportivi, individuando le squadre europee più colpite da questo problema nella prima metà della stagione 2024/25.

L'analisi, condotta da esperti di dati calcistici e matematici, ha rivelato che il Genoa è la squadra di Serie A che ha subito il maggior numero di infortuni imprevisti. Nonostante ciò, la squadra ha dimostrato una notevole resilienza, mantenendo una posizione in classifica simile a quella della stagione precedente.

Lo studio ha evidenziato una correlazione diretta tra il numero di infortuni e la posizione in classifica. In media, ogni 177 giorni di infortunio comportano la perdita di un punto, mentre ogni 542 giorni corrispondono a una posizione persa in classifica.

L'analisi ha coinvolto 28 squadre europee, rivelando un quadro variegato. Alcune squadre, come la Stella Rossa di Belgrado, nonostante un numero elevato di infortuni, sono riuscite a migliorare le proprie prestazioni. Altre, invece, hanno risentito maggiormente di questi eventi.

Il caso del Genoa è particolarmente interessante. Nonostante abbia subito numerosi infortuni, la squadra è riuscita a mantenere una posizione in classifica simile a quella della stagione precedente. Questo dimostra la capacità di reagire e adattarsi alle difficoltà, un aspetto fondamentale per qualsiasi squadra di calcio.

"Sono riusciti a mantenere la loro posizione rispetto alla scorsa stagione, contro ogni pronostico" ha spiegato il dott. Tom Crawford, matematico dell'Università di Oxford e appassionato di calcio. "Di conseguenza, dovrebbero orientarsi su acquisti mirati basati su fattori diversi dagli infortuni, per migliorare ulteriormente la loro posizione in classifica nella seconda metà della stagione, con l'avvicinarsi della chiusura del mercato invernale".

Nonostante molte squadre abbiano superato la soglia degli infortuni estremi, alcune sono riuscite a contenere gli effetti negativi, dimostrando che gli infortuni non sempre si traducono in una perdita di punti e posizioni.

Un esempio significativo è la Stella Rossa di Belgrado: pur avendo subito il maggior numero di infortuni imprevisti tra tutte le squadre europee, ha saputo reagire con grande resilienza, migliorando sia il proprio punteggio (+9) che la posizione in classifica (+1), sfidando così le previsioni e affermandosi come una delle squadre più sorprendenti dell'analisi. Anche i pesi massimi del Real Madrid hanno dimostrato una notevole solidità: nonostante una lieve battuta d'arresto con la perdita di due punti, la squadra è riuscita a mantenere la propria posizione in classifica.

Lo studio, commissionato da HONOR, sottolinea l'importanza della tecnologia nel proteggere gli atleti dagli infortuni. L'analisi evidenzia l'importanza per i club di prendere decisioni strategiche durante la finestra di mercato, al fine di costruire squadre sufficientemente resilienti da affrontare le difficoltà fisiche della stagione.