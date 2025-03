Innovazione, Tornaghi (Ibm): "Intelligenza artificiale è tecnologia e competenza"

“L’intelligenza artificiale è sia tecnologia sia competenza. È quindi necessario disporre e accrescere le competenze. Vogliamo mostrare quali sono gli use case che abbiamo realizzato ed applicato in contesti industriali e della pubblica amministrazione ”. Così Tiziana Tornaghi, General Manager Consulting di Ibm Italia, intervenendo a Roma all’evento ‘Ibm Ai experience on tour’, organizzato presso l’università Luiss. È la prima tappa 2025 di un ciclo di incontri che avrà luogo nel nostro Paese con l’obiettivo di esplorare le funzionalità e le potenzialità più moderne dell’intelligenza artificiale a supporto della produttività e dell’efficienza di aziende pubbliche e private.