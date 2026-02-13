Konami annuncia Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2

circle x black
La nuova raccolta include l’atteso ritorno di Guns of the Patriots e Peace Walker su console moderne e PC. Il pacchetto, arricchito da contenuti digitali e titoli storici, debutterà ufficialmente il prossimo 27 agosto

13 febbraio 2026 | 09.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Konami ha rimosso l'ultimo velo di incertezza sul futuro della saga creata da Hideo Kojima, annunciando ufficialmente Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2. L'aspetto più rilevante dell'operazione riguarda la pubblicazione di Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, un titolo che per quasi due decenni è rimasto confinato all'architettura di PlayStation 3 e che ora si prepara al debutto su PlayStation 5, Xbox Series, PC e sulle piattaforme Nintendo, inclusa la nuova generazione di Switch. La data di uscita è stata fissata per il 27 agosto, confermando la volontà del publisher di rendere accessibile l'intera cronologia della serie sui sistemi contemporanei.

L'offerta ludica si estende oltre il quarto capitolo numerato, integrando la versione HD Collection di Metal Gear Solid: Peace Walker, che manterrà le funzionalità multigiocatore online per un massimo di sei utenti. A completare il pacchetto compare Metal Gear: Ghost Babel, storica incursione del brand in ambito portatile, insieme a una vasta dotazione di materiali supplementari. Tra questi figurano i volumi digitali contenenti sceneggiature e approfondimenti tecnici, oltre alla colonna sonora ufficiale. La gestione dei contenuti extra avverrà tramite un menu interno dedicato, consolidando la formula antologica già proposta nel volume precedente.

