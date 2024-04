Il report di IIDEA, sullo stato dell'arte dell'industria dei videogiochi, offre anche una panoramica sulle vendite dei videogiochi in Italia. Come già avvenuto negli anni precedenti il vero mattatore in Italia sembra essere il calcio, anche quest'anno infatti il nuovo capitolo della celebre serie calcistica EA SPORTS FC 24 (ex FIFA) si trova nettamente al primo posto della classifica dei più venduti, seguito al secondo posto dalla vera sorpresa del 2023, Hogwarts Legacy. Il videogioco ambientato nel magico universo dei libri di Harry Potter, ha catturato l'immaginazione di fan vecchi e nuovi, offrendo una ricca esperienza di esplorazione e magia.

Ma ecco la classifica completa

1. EA SPORTS FC 24

2. Hogwarts Legacy

3. Call of Duty: Modern Warfare III

4. Marvel's Spider-Man 2

5. Super Mario Bros Wonder

6. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

7. Diablo IV

8. F1 23

9. Assassin's Creed Mirage

10. Resident Evil 4

Vendite per unità tracciate da Global Sales Data (GSD), ordinate per classifica per il 2022, Retail e Network combinati.

Questo elenco non include i dati di vendita digitali di Nintendo.