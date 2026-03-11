circle x black
Cerca nel sito
 

L'Italia mai vista: svelata la mappa segreta dei giganti sommersi sotto i nostri mari

sponsor

Dalle vette dei vulcani invisibili alle faglie che modellano il Mediterraneo: ISPRA, CNR e INGV pubblicano la prima guida completa al nostro 'continente sommerso', uno strumento decisivo per la sicurezza e il futuro delle risorse italiane

L'Italia mai vista: svelata la mappa segreta dei giganti sommersi sotto i nostri mari
11 marzo 2026 | 10.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Sotto la superficie azzurra del Mediterraneo si estende un’Italia selvaggia e sconosciuta, fatta di catene montuose sommerse, vulcani attivi e scarpate vertiginose. La nuova Carta Strutturale dei Mari Italiani, da oggi disponibile online, rappresenta il primo "identikit" scientifico completo di questo territorio invisibile. Frutto di anni di ricerca congiunta tra il Dipartimento per il Servizio Geologico d’Italia dell’ISPRA, il CNR-ISMAR, l’INGV, l’OGS e diverse università italiane, lo strumento offre una rappresentazione organica delle unità tettoniche e delle strutture geologiche che modellano i nostri fondali.

L'obiettivo primario della Carta è "fornire una rappresentazione organica delle principali unità tettoniche e delle strutture geologiche presenti nei mari italiani", un'operazione complessa che ha richiesto l'integrazione di decenni di dati raccolti nell'ambito del programma europeo EMODnet Geology. Questa mappatura non è solo un esercizio accademico: la conoscenza dei processi che governano la dinamica del Mediterraneo è infatti "un passaggio fondamentale per accrescere la conoscenza dell'evoluzione geologica e dei processi che ne governano la dinamica", elementi che influenzano direttamente la biodiversità marina e la stabilità delle nostre coste.

Sotto il profilo della sicurezza e dell'economia, la Carta assume un valore strategico. Identificare con precisione aree di subduzione, sistemi vulcanici e bacini di retroarco è essenziale per la pianificazione di infrastrutture offshore sostenibili, come cavi sottomarini, condotte e impianti per le energie rinnovabili (eolico e geotermico). Inoltre, i dati raccolti sono vitali per la gestione dei rischi naturali, permettendo una migliore prevenzione rispetto a terremoti, maremoti e frane sottomarine. In un'ottica di blue economy, questa nuova risorsa digitale apre inoltre la strada alla ricerca di georisorse strategiche e riserve di acqua potabile nascoste nella crosta terrestre sommersa, consolidando il ruolo dell'Italia come hub di innovazione e ricerca marina.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
italia sottomarina Mediterraneo ISPRA CNR INGV Carta Strutturale dei Mari Italiani EMODnet Geology blue economy
Vedi anche
Cuccioli tra rifiuti ed escrementi in uno stabile abbandonato, il salvataggio della polizia – VIDEO
Antonello Venditti canta a sorpresa all’anteprima di ‘Notte prima degli esami 3.0’ - Video
News to go
Guerra in Medio Oriente, Confartigianato: a rischio 27,8 miliardi di export italiano
Reggio Calabria, scoperto dai carabinieri bunker nascosto in edificio in costruzione - Video
News to go
Rinnovabili, allarme Legambiente: in stallo il 70% dei progetti
Corteo 8 marzo a Milano, fantoccio di Trump bruciato vicino consolato Usa - Video
Iran, attacco con droni contro Bahrain: incendio nella raffineria - Video
News to go
Bonus amianto 2026, quali sono gli incentivi
Emirati Arabi, elicotteri per fermare i droni iraniani: "Obiettivo distrutto" - Video
Teheran in fiamme, il giornalista in collegamento dal cuore dell'incendio - Video
Scoiattolo resta intrappolato in un albero, il salvataggio dei vigili del fuoco - Video
News to go
Turismo in Italia, segnali positivi già a inizio 2026


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza