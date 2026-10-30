MacBook Pro Proled Xdr e MacBook Pro standard, tutte le differenze

Apple ha presentato il nuovo MacBook Pro con display PROLED XDR, che affianca il modello già in listino e usa gli stessi chip M5 Pro e M5 Max: qual è migliore per le effettive esigenze di ognuno?

Apple ha affiancato al MacBook Pro già in vendita una nuova versione con display PROLED XDR, basato su tecnologia OLED tandem. I preordini sono aperti dal 28 ottobre, mentre le consegne sono previste dal 6 novembre. Le due linee condividono i processori M5 Pro e M5 Max: sulla carta, quindi, le prestazioni coincidono. Se la nuova scocca incida sulle prestazioni sostenute, in particolare sotto carico prolungato, si potrà stabilire solo con i test indipendenti.

La differenza principale è il pannello. Le diagonali sono di 14,2 e 16,3 pollici, quasi identiche a quelle del modello standard, dove il 16 pollici misura 16,2. Il display è sensibile al tocco e macOS 27 introduce ottimizzazioni specifiche per questa modalità di utilizzo, che rappresenta una novità assoluta per i computer Mac. La luminosità massima sale a 2.000 nit, contro i 1.600 del mini-LED, ed è previsto il supporto allo spazio colore Adobe RGB insieme a diverse modalità di riferimento. Al posto del notch compare la Dynamic Island, dove trovano posto funzioni come Spotlight, Live Activities e Siri.

Il design è nuovo per la prima volta dal 2021. Il computer è più sottile e più leggero: il 14 pollici pesa circa 1,36 chilogrammi contro 1,59 del modello standard, mentre il 16 pollici passa da circa 2,13 a 1,81 chilogrammi. Spessore e ingombro cambiano di poco. Tornano il logo Apple luminoso sul coperchio e una cerniera ridisegnata, pensata per garantire maggiore stabilità.

Sul fronte della configurazione le due versioni sono in larga parte sovrapponibili. Le versioni con M5 Pro partono da 24 GB di memoria, con opzioni a 48 e 64 GB, quelle con M5 Max da 36 GB, fino a 128 GB. Per l'archiviazione si va da 1 a 4 TB con M5 Pro e da 2 a 8 TB con M5 Max. Sul PROLED XDR si aggiunge un taglio da 16 TB, riservato alle versioni con M5 Max; finora il massimo disponibile era 8 TB. L'autonomia dichiarata è identica: fino a 22 ore con M5 Pro e 20 con M5 Max sul 14 pollici, fino a 24 e 22 ore sul 16 pollici. In entrambi i casi la ricarica rapida porta la batteria al 50 per cento in 30 minuti.

La dotazione di porte non cambia. Sono presenti lettore di schede SDXC, HDMI, jack per le cuffie da 3,5 millimetri, MagSafe 3 e tre porte Thunderbolt 5. Le porte Thunderbolt 5 del nuovo modello supportano anche il Genlock, funzione utile in ambito video professionale. La fotocamera è la stessa Center Stage da 12 megapixel con Desk View. Il modello PROLED XDR aggiunge la stabilizzazione video avanzata, che evita effetti sull'immagine quando si tocca lo schermo durante una videochiamata. L'impianto audio a sei altoparlanti ha un woofer ridisegnato, con bassi più profondi del 50 per cento secondo Apple, nuovi tweeter e una taratura dedicata all'uso a coperchio chiuso con un monitor esterno.

Sul sito di Apple Italia il MacBook Pro 14 pollici con PROLED XDR e M5 Pro parte da 3.399 euro e il 16 pollici da 3.999 euro. Con il chip M5 Max i prezzi di partenza sono 5.299 euro per il 14 pollici e 5.699 euro per il 16 pollici. Il modello standard da 16 pollici con M5 Pro è indicato a 3.499 euro, cioè 500 euro in meno rispetto alla versione con PROLED XDR.