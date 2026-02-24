circle x black
Mayweather e Pacquiao, incontro tra leggende della boxe su Netflix

A distanza di undici anni dal "match del secolo", Floyd Mayweather e Manny Pacquiao tornano a sfidarsi il 19 settembre allo Sphere di Las Vegas in diretta globale su Netflix

24 febbraio 2026 | 12.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il ring di Las Vegas si prepara a ospitare l'ultimo capitolo di una delle rivalità più accese e remunerative della storia dello sport. Sabato 19 settembre, Floyd “Money” Mayweather Jr. e Manny “PacMan” Pacquiao si affronteranno in una rivincita che promette di mobilitare l'attenzione mediatica mondiale. L'incontro segnerà un precedente storico per lo Sphere, l'avveniristica struttura tecnologica del Nevada che per la prima volta aprirà le porte a un evento di pugilato, offrendo una cornice immersiva a una sfida che trascende il semplice agonismo. La distribuzione sarà affidata integralmente a Netflix, consolidando la strategia del colosso dello streaming nel settore dei grandi eventi sportivi in diretta.

Il primo scontro tra i due, avvenuto nel maggio 2015, rimane a oggi l'evento più redditizio nella storia della disciplina, avendo infranto ogni record di pay-per-view e incassi al botteghino. In quell'occasione Mayweather si impose con verdetto unanime, difendendo l'imbattibilità e unificando i titoli dei pesi welter. Oggi, a 48 anni e con un record perfetto di 50-0, l'ex campione statunitense torna dalla pensione per ribadire la propria superiorità tecnica. Dall'altra parte, il quarantasettenne Pacquiao, icona globale e unico pugile capace di conquistare titoli mondiali in otto diverse categorie di peso, cerca il riscatto definitivo per chiudere una carriera che lo ha visto protagonista sui ring di quattro decenni differenti.

L'operazione, coordinata da diverse società di promozione tra cui la Mayweather Promotions e la Manny Pacquiao Promotions, si inserisce in un calendario di sport da combattimento particolarmente denso per la piattaforma streaming. Dopo il successo d'ascolti registrato con la sfida tra Jake Paul e Mike Tyson, Netflix prosegue la sua espansione nel settore con appuntamenti che includono il ritorno di Tyson Fury e il debutto nelle MMA di Ronda Rousey contro Gina Carano. La scelta di puntare nuovamente su Mayweather e Pacquiao riflette la volontà di unire il prestigio dei grandi nomi del passato alle nuove potenzialità della trasmissione digitale globale.

